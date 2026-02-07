Obilne kiše i jaki vetrovi izazvani olujom Leonardo i dalje pogađaju djelove Španije i Portugala, odnoseći najmanje dva života i primoravajući vlasti na masovne evakuacije.

Izvor: X/europapress/elmundoes/Printscreen

Obilne kiše i jaki vjetrovi i dalje pogađaju djelove Španije i Portugala, a dosad su odnijeli najmanje dva života. Više od 7.000 ljudi je evakuisano. Zbog posljedica nevremena u Portugalu su se pojavili i pozivi da se odloži drugi krug predsjedničkih izbora.

Oluja Leonardo, koja je posljednjih dana pogodila Pirinejsko poluostrvo, primorala je portugalsku vladu da produži stanje prirodne katastrofe u 69 opština do sredine februara.

U Portugalu je u nevremenu poginuo jedan muškarac, dok je u petak u južnom španskom regionu Andaluzija pronađeno tijelo žene koju je odnijela nabujala rijeka. Riječ je o najnovijim žrtvama niza snažnih oluja koje su pogodile Španiju i Portugal posljednjih nedjelja.

U Andaluziji je više od 7.000 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove. Vlasti su preko noći evakuisale stambena područja duž rijeke Gvadalkvivir u Kordobi, a pješački saobraćaj je takođe obustavljen na čuvenom rimskom mostu u gradu.

„Očekujemo oko 30 milimetara kiše. U normalnim okolnostima to ne bi bilo puno, ali sada jeste zato što je tlo potpuno zasićeno, a rijeke i akumulacije su pune“, upozorio je predsjednik regionalne vlade Andaluzije, Huan Manuel Moreno, prema Gardijanu.

Opasnost od klizišta

Posebno teška situacija zabilježena je u planinskom selu Grazalema, popularnom među planinarima, gdje je oko 1.500 stanovnika dobilo naređenje za evakuaciju. Voda se probijala kroz zidove kuća i slivala se niz strme kamene ulice.

Así desembalsa agua el pantano de Bornos en Cádiz para aliviar la presión del embalsehttps://t.co/sIfVSo25XLpic.twitter.com/yC7PQC1uI6 — Europa Press (@europapress)February 6, 2026

Moreno je za radio Kadena Ser rekao da su podzemni vodonosni slojevi u planinama oko Grasaleme potpuno zasićeni, što povećava rizik od klizišta. „Pritisak vode može izazvati urušavanje tla. Ako se to desi ispod kuća ili puteva, posljedice bi mogle biti dramatične“, upozorio je.

Dodao je da geolozi procjenjuju situaciju kako bi utvrdili kada će stanovnici moći bezbjedno da se vrate svojim domovima. Tokom posjete kriznom štabu u pokrajini Kadiz, španski premijer Pedro Sančez upozorio je da se zemlja suočava sa „komplikovanim danima“ i pozvao građane da budu oprezni i mirni. Rekao je da je u regionu raspoređeno oko 10.000 pripadnika hitnih službi, dok centralna vlada tijesno sarađuje sa regionalnim vlastima.

Alerta en Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Leonardopic.twitter.com/gQ34w6Ppss — EL MUNDO (@elmundoes)February 4, 2026

Nevrijeme je već ostavilo ozbiljne posledice i na poljoprivredu. Prema procjenama poljoprivrednog udruženja Koag iz pokrajine Haen, šteta u sektoru maslinarstva zasad iznosi oko 200 miliona eura.

Stiže nova oluja

Španska meteorološka služba Aemet izdala je narandžasta upozorenja za priobalna područja sjeverozapadne Galicije, dok su žuta upozorenja na snazi za ostale djelove sjeverne obale, južne i istočne priobalne regione i Balearska ostrva. Portparol Aemete, Ruben del Kampo, objavio je da nova oluja, Marta, stiže u subotu.

„Nakon kratkog zatišja u petak, oluja Marta će donijeti obilne padavine i veoma jake vjetrove područjima koja su već teško pogođena“, rekao je on.

A nakon njenog prolaska u nedjelju, najavljeni su novi vremenski frontovi koji će donijeti nešto slabije, ali i dalje značajne padavine u većem dijelu zemlje.