Ilon Mask je u samo četiri mjeseca oborio četiri velika rekorda, a sada je postao prvi čovjek u istoriji čije bogatstvo premašuje 800 milijardi dolara.

Izvor: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Američki preduzetnik Ilon Mask je postao prvi čovjek u istoriji čije bogatstvo premašuje 800 milijardi dolara nakon što je njegova firma SpaceX kupila njegovu kompaniju za vještačku inteligenciju xAI.

Forbs procjenjuje da je ova transakcija, koja vrednuje objedinjenu kompaniju na 1,25 biliona dolara, povećala Maskovo bogatstvo za 84 milijarde dolara na rekordne 852 milijarde dolara, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Prije ovog poslovanja, Mask je posjedovao oko 42 odsto udela u kompaniji SpaceX vrednih 336 milijardi dolara, na osnovu tender ponude pokrenute u decembru koja je vrijednost ove privatne kompanije za proizvodnju raketa procijenila na 800 milijardi dolara.

Pored toga, procjenjuje se da je Mask posjedovao 49 odsto udjela u firmi xAI vrijednih 122 milijarde dolara, na osnovu privatnog kruga finansiranja koji je tu kompaniju vrednovao na 250 milijardi dolara početkom ovog mjeseca.

Forbs smatra da Mask sada posjeduje 43 odsto udjela u objedinjenoj kompaniji vrijednih 542 milijarde dolara. Naravno, to nije sve, pošto Mask posjeduje u 12 odsto udjela u kompaniji Tesla vrijednih 178 milijardi dolara, ali i opcije na akcije Tesle za 124 milijarde dolara.

Rekordni platni paket koji su akcionari Tesle odobrili u novembru mogao bi da Masku donese još bilion dolara ukoliko kompanija ostvari veoma ambiciozne ciljeve u narednih deset godina.

Nevjerovatan je podatak da je Mask u samo četiri mjeseca oborio četiri velika rekorda, pošto je u oktobru 2025. godine postao prvi čovjek u istoriji sa bogatstvom većim od 500 milijardi dolara.

Nakon toga, već 15. decembra je prešao granicu od 600 milijardi dolara, a samo četiri dana kasnije, nakon odluke suda u Delaveru o vraćanju prava na opcije akcija, pokorio je i granicu od 700 milijardi dolara.

Mask je sada za rekordnih 578 milijardi dolara bogatiji od druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Gugla Larija Pejdža, čija se imovina procjenjuje na 281 milijardu dolara.

(Euronews/MONDO)