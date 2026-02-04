Saif el Islam Gadafi, sin pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija i godinama jedna od najkontroverznijih figura postrevolucionarne Libije, ubijen je u utorak u Zintanu.

Sin pokojnog libijskog diktatora, pukovnika Gadafija, ubijen je u Libiji. Saifa el Islama Gadafija (53) napali su neidentifikovani muškarci koji su u utorak provalili u baštu kompleksa koji je trebalo da bude visoko obezbijeđen u Zintanu, na sjeverozapadu Libije, piše Dejli mejl.

Abdulah Otman Abdurahim, prijatelj porodice Gadafi, rekao je: "Četiri naoružana muškarca upala su u rezidenciju Saifa el Islama Gadafija nakon što su onesposobili bezbjednosne kamere, a zatim ga ubili." Saifov rođak, Hamid Gadafi, rekao je da je "pao kao mučenik", objašnjavajući da adresa kompleksa treba da ostane tajna.

Nakon ubistva njegovog oca Moamera Gadafija 2011. godine, Saif el Islam je smatran najmoćnijom osobom u sjevernoafričkoj zemlji bogatoj naftom.

Kao drugi sin diktatora i njegove druge žene, Safije Farkaš, Saif el Islam je bio dio užeg kruga svog oca, obavljajući diplomatske poslove u njegovo ime. Tečno je govorio engleski jezik, doktorirao je na Londonskoj školi ekonomije i uvijek je bio viđen kao vjerovatan nasljednik svog oca.

Pomažući Zapadu, osigurao je da Libija odustane od oružja za masovno uništenje i pregovarao o nadoknadi štete porodicama poginulih u bombardovanju aviona kompanije Pan Am na letu 103 iznad Lokerbija u Škotskoj 1988. godine.