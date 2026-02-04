Poslednji važeći sporazum koji ograničava nuklearne arsenale Sjedinjenih Država i Rusije ističe u četvrtak, a Vašington i Moskva još nisu povukli odlučujući potez.

Izvor: shutterstock/Anna Moneymaker/miss.cabul

Poslednji važeći ugovor na svijetu koji ograničava raspoređivanje nuklearnog oružja ističe u četvrtak, osim ako se nešto ne promijeni u poslednjem trenutku.

Novi START, poslednji nuklearni sporazum između Vašingtona i Moskve koji datira još iz vremena Hladnog rata, uskoro ističe, a sa njim i ograničenja za dve vodeće nuklearne sile.

Istek roka dolazi u trenutku kada predsjednik Donald Tramp nastoji da ispuni svoje obećanje "Amerika na prvom mjestu", zbog čega poništava međunarodne sporazume koji ograničavaju Sjedinjene Američke Države. Ali u slučaju Novog START-a, problem izgleda više leži u inerciji nego u ideologiji.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u septembru predložio jednogodišnje produženje Novog START-a. Tramp, ukrcavajući se u helikopter, odgovorio je na pitanje novinara da produženje "zvuči kao dobra ideja", ali od tada se o toj temi malo govorilo.

Trampova "sopstveni vremenski okvir"

Putinov saveznik Dmitrij Medvedev, koji je kao tadašnji ruski predsjednik potpisao Novi START sa kolegom Barakom Obamom 2010. godine, rekao je u nedavnom intervjuu za list Komersant da Rusija nije dobila nikakvu "značajnu reakciju" na Novi START, ali da i dalje daje Trampu vremena.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je, pod uslovom anonimnosti, da bi Tramp želio da sprovede "ograničenja nuklearnog oružja i uključi Kinu u pregovore o kontroli naoružanja". Način na koji će to učiniti, rekao je zvaničnik, Tramp "će razjasniti u sopstvenom vremenskom okviru".

Daril Kimbal, direktor Udruženja za kontrolu naoružanja, koje podržava smanjenje nuklearnog rizika, rekao je da Trampova druga vlada, koja je marginalizovala karijerne diplomate i povjerila donošenje odluka samo nekolicini ljudi, ne funkcioniše na način koji bi normalno omogućio složene pregovore.

Jednostavan zadatak ostao neriješen

Kimbal je rekao da Tramp "izgleda da ima pravi instinkt po ovom pitanju, ali do sada nije uspio da sprovede nikakvu koherentnu strategiju".

Džon Volfstal, šef odjeljenja za globalni rizik u Federaciji američkih naučnika, rekao je da bi Tramp i Putin mogli da podignu slušalicu i odmah se dogovore na političkom nivou o produženju Novog START-a.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

"Ovo je veoma lak zadatak koji je Trampova vlada trebalo da obavi još prije nekoliko mjeseci", rekao je.

Volfstal je među stručnjacima koji učestvuju u "Odbrojavanju do Sudnjeg dana", koje simbolizuje vrijeme koliko je čovječanstvo blizu uništenja. Sat je nedavno pomjeren malo bliže ponoći, djelimično zbog isteka Novog START-a.

"Radiće šta im je volja"

Tramp se u oktobru zalagao za to da Sjedinjene Države nastave sa nuklearnim testiranjima, prvi put za više od 30 godina, iako je nejasno da li će ih sprovesti.

Rusija je 2023. godine već obustavila ključni element Novog START-a koji omogućava inspekcije, pošto su se odnosi sa vladom američkog predsjednika Džoa Bajdena naglo pogoršali zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Aleksandar Hramčihin, ruski vojni analitičar, rekao je da su dvije sile već naznačile da će postupati onako kako žele. "Jasno je da je sporazum došao do svog kraja. To je samo formalnost, a i ona će takođe nestati", rekao je.

Vasilij Kašin, direktor Centra za evropske i međunarodne studije u Moskvi, rekao je da će Rusija pratiti da li će Sjedinjene Države povećati svoj nuklearni arsenal i, ako to učini, odlučiti o kontramerama.

"Ali ako Amerikanci ne preduzmu nikakve drastične mjere, poput raspoređivanja bojevih glava, Rusija će najvjerovatnije samo čekati, posmatrati i ćutati", rekao je on.

Kineski faktor

Takozvani Novi START ograničavao je Rusiju i Sjedinjene Države na maksimalno 1.550 raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava, što je smanjenje od skoro 30 procenata u odnosu na prethodno ograničenje postavljeno 2002. godine.

Takođe ograničava lansirne sisteme i teške bombardere na 800 za obje zemlje, iako je taj broj i dalje dovoljan da uništi Zemlju.

Tokom svog prvog mandata, takođe prije isteka Novog START-a, Tramp je insistirao da se u novi sporazum uključi i Kina, čiji arsenal brzo raste, mada mnogo sporije nego arsenal dvije velike nuklearne sile.

Američki pregovarač je čak provokativno postavio praznu stolicu sa kineskom zastavom. Po stupanju na dužnost 2021. godine, Bajden je brzo pristao da produži Novi START za pet godina, do 2026. godine.

Uprkos svom stavu o Novom START-u, Tramp je sa entuzijazmom nastavio diplomatiju sa Rusijom koju je Bajden obustavio zbog rata, pozvavši Putina na avgustovski samit na Aljasci i bezuspješno pokušavajući da posreduje u postizanju dogovora u Ukrajini.

Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, saveznici Sjedinjenih Država, takođe su uspostavili nuklearne arsenale u manjem obimu, dok Indija, Pakistan, Izrael i Severna Koreja imaju nuklearno oružje, ali nisu dio međunarodnih ugovora.