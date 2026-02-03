Poginule dvije osobe u padu aviona u Mančesteru.

Poginule su dvije osobe u padu aviona u Mančesteru u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Nesreća se dogodila na poljoprivrednom zemljištvu u mjestu Litlboro u oblasti Ročdejl.

Pronađena su tijela dva muškarca. Zasad nema informacija da je bilo još osoba u letjelici.

"Ovo je strašna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život. Naše misli su sa njihovim porodicama i prijateljima", rekao je glavni nadzornik policije Deni Inglis.

Trenutno nije poznat uzrok nesreće. Otkriveno je da se srušila letjelica "Cirrus SR-20" koja ima padobranski sistem koji je predviđen da se aktivira u hitnim situacijama.