Let avio-kompanije Vueling iz Valensije za Amsterdam odložen je više od dva sata nakon što se muškarac popeo na vrh trupa aviona Erbas A320.

Posle nekoliko minuta, policija je uspjela da ubijedi vidno uznemirenog mladića da siđe niz stepenice, nakon čega su ga bolničari odveli u bolnicu na psihijatrijsku procjenu.

Incident se dogodio kasno u subotu popodne na aerodromu u Valensiji, u Španiji. Muškarac je istrčao na pistu, popeo se stepenicama za ukrcavanje, zatim se preko vrata aviona popeo na vrh trupa.

Snimci sa mjesta događaja prikazuju vidno uznemirenog muškarca kako trči pored aviona, vrišti i razgovara sam sa sobom. Pripadnici Civilne garde brzo su stigli na lice mjesta i započeli pregovore sa muškarcem. Nakon deset minuta, policajci su ga ubijedili da bezbjedno siđe niz stepenice.

U rancu koji je nosio nije imao oružje. S obzirom na to da je pokazivao znake psihičke nelagodnosti, bolničari su prevezli muškarca u bolnicu. Policija je potom protiv njega podnijela krivičnu prijavu.

Incident je prouzrokovao kašnjenje leta za Amsterdam od više od dva sata. Izvori bliski španskom operateru aerodroma Aena rekli su španskim medijima da incident nije predstavljao rizik po bezbjednost putnika.

Nakon incidenta, gornji dio trupa aviona je temeljno pregledan kako bi se isključila svaka moguća oštećenja. Prema španskoj televiziji Antena 3, putnici su potom drugim avionom odletjeli za Amsterdam.

U međuvremenu, portal Las Provinsijas je objavio da je muškarac primijećen na aerodromu u petak, kada je od zaposlenog u Vuelingu tražio informacije o letovima za Maroko. Vjeruje se da ima 24 godine. Još nije poznato kako se muškarac našao na pisti i da li je imao kartu.