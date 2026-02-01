Džefri Epstin je 2014. godine pokušao da kupi vojni brod Olimp M-46 iz Hrvatske, a u procesu su učestvovali ljekar Boris Nikolić i biznismen Zoran Kovač, koji su ga povezali sa prodavcima broda.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian/Youtube/Top Destinations Croatia

U najnovijim objavljenim spisima o seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu otkriveno je i da je 2014. godine želio da kupi vojni brod Olimp M-46. Prema objavljenim dokumentima, veza za kupovinu ovog broda bio je Boris Nikolić, ljekar iz Hrvatske koji je radio za osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa.

Nikolić ga je, prema mejlovima, spojio sa Zoranom Kovačem, koji je Epstinu predstavljen kao "čovjek koji se bavi prodajom i kupovinom brodova".

Zoran Kovač je, inače, građevinar i direktor firme Sigma Stan, koja se bavi gradnjom luksuznih stambenih objekata u Zagrebu i Zadru.

U dokumentaciji se nalazi i informativni list o brodu Olimp M-46, koji je Epstinu ponuđen kao bolja verzija broda koji je on tražio. Razvijen je u Brodarskom institutu u Zagrebu.

Iako nije potpuno jasno iz dokumentacije ko je bio zvanični prodavac, Kovač je u nekoliko imejlova rekao da je riječ o "zatvorenom krugu ljudi". Kada je pronađen brod koji je Epstin želio da kupi, star pet godina, navedeno je da se "ne prodaje u civilne svrhe", ali i da će se "napraviti izuzetak" jer je kupac iz SAD-a.

U narednih nekoliko mejlova Epstin je od Kovača tražio dodatne informacije, dok ga je sagovornik iz Hrvatske požurivao rekavši kako "postoji interes grčke vojske".

U jednom od imejlova Kovač navodi da ga "zovu ljudi iz vojske", a onda se finalizuje prodaja. Brod je poslat na ostrvo Sent Tomas, koje se nalazi u blizini ostrva u Epstinovom vlasništvu.

Ipak, u tom trenutku dolazi do komplikacija jer je Kovač uključio neimenovanu švajcarsku firmu, a Epstin se pitao koji će biti dodatni troškovi za kupovinu broda, prenosi Klix.

Na kraju, Kovač je poslao opširan mejl u kojem je tražio od Epstina potvrdu da će kupiti brod, rekavši da ne zna koji su dodatni troškovi. Epstin je u odgovoru rekao da "na sve zaboravi", a kupovina ovog broda se u dokumentima više ne spominje.