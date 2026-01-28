Progovorila žena koja je izbliza vidjela ubistvo Aleksa Pretija u Mineapolisu.

Izvor: X/@Rightanglenews/@OmarFatehMN/Printscreen

Stela Karlson, žena u roze jakni koju sada zna cijela planeta zbog snimka ubistva Aleksa Pretija (37) u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama u subotu, 24. januara, u razgovoru za "CNN" otkrila je šta se tačno dogodilo tog kobnog dana u Mineapolisu. Ona se vidi na prvom snimku koji se pojavio, kako slika i snima izbliza, zbog čega su mnogi govorili da će jedino ona moći da kaže šta se tačno desilo.

„Ovo je vrlo uvredljivo za žrtvu, on je mnogo učinio za našu zemlju kao član medicinskog osoblja na intenzivnoj njezi. Bio je miran i nije predstavljao nikakvu prijetnju nikome.

Gledala sam ga kako umire. Sjećam se kada se srušio i kada je pao, glava mu je odletjela pozadi... sve se odigralo tako brzo... svi su krenuli da beže i da spasavaju sebe u tom momentu“, rekla je ona.

This is testimony…



Stella Carlson, “Pink coat lady”, speaks on the murder of Alex Pretti.



“After the shooting, they (ICE) decided to just scatter and save themselves.”



“And then they come over to try to perform some kind of medical aid by ripping his clothes open with…pic.twitter.com/UNA1TOsI3h — Christopher Webb (@cwebbonline)January 28, 2026

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu

Vidi opis Progovorila žena koja je izbliza vidjela ubistvo u Mineapolisu: Njen snimak izazvao nasilne proteste širom Amerike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Brandon Bell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i branila agente ICE argumentima da je riječ o samoodbrani. Brojni svjedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.