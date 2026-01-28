Na današnji dan 1986. godine, svemirska letelica Čelindžer eksplodirala je 73 sekunde nakon polijetanja, a poginulo je svih sedam astronauta.

Izvor: Youtube/NBC News /Screenshot

Na današnji dan 1986. godine dogodila se jedna od najvećih katastrofa u istoriji istraživanja svemira. Nedugo nakon polijetanja, tačno posle 73 sekunde, eksplodirala je svemirska letjelica Čelindžer.

Istraga je pokazala da je do eksplozije došlo zbog brtve unutar raketnog pojačivača koja je procurila zbog hladnog vremena. Vrući ispušni gasovi izašli su kroz brtvu i probili spoljni rezervoar goriva, što je izazvalo eksploziju. Poginulo je svih sedam astronauta.

Komandant Dik Skobi, Krista MekAklif, Gregori Džarvis, Džudit Reznik, Majk Smit, Ronald MekNer i Elisn Onizuka tog dana su izgubili živote. Tešku nesreću su milioni ljudi gledali u direktnom prenosu.

Eksplozija letelice Čelindžer Izvor: You Tube, NBS NEWS

Ova tragedija je šokirala svijet i dovela do velike istrage o bezbjednosnim procedurama NASA-e, prenosi Index. Rezultati istrage, poznati kao Rogersovo izvještaj, otkrili su tehničke propuste, ali i probleme u upravljanju, uključujući pritisak da se lansiranje održi uprkos lošim vremenskim uslovima.

Nesreća je rezultirala obustavom programa Spejs Šatl skoro tri godine, dok su se sprovodile promene kako bi se poboljšala bezbijednost.