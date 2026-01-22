Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Mađarska ne može da podrži ratne napore Ukrajine, uz oštru kritiku upućenu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da Mađarska ne može da podrži ukrajinske ratne napore, iako će, kako je naveo, nastaviti da pomaže ukrajinskom stanovništvu.

"Čini mi se da se nećemo moći razumjeti. Ja sam slobodan čovjek koji služi mađarskom narodu. Ti si čovjek u očajnoj situaciji koji već četvrtu godinu ne može ili ne želi da privede rat kraju, uprkos činjenici da je američki predsjednik pružio svu moguću pomoć za to", poručio je Orban Zelenskom.

Dear President@ZelenskyyUa,



It seems to me that we will not be able to come to an understanding. I am a free man who serves the Hungarian people. You are a man in a desperate position who, for the fourth year now, has been unable or unwilling to bring a war to an end—despite… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)January 22, 2026

"Stoga, koliko god mi laskao, ne možemo podržati tvoje ratne napore. Ukrajinski narod, naravno, uprkos tvojim pažljivo biranim uvredama, i dalje može računati na to da ćemo nastaviti da snabdijevamo vašu zemlju električnom energijom i gorivom, kao i da ćemo i dalje pomagati izbjeglicama koje dolaze iz Ukrajine“, napisao je Orban.

Poruku je zaključio riječima: "Ostalo će riješiti sam život i svako će dobiti ono što zaslužuje".

Odgovor na govor Zelenskog u Davosu

Orbanova objava uslijedila je nakon govora Volodimira Zelenskog na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je ukrajinski predsjednik kritikovao deo evropskih saveznika, uključujući i Mađarsku, prenosi Index. Zelenski je u govoru poručio da "snage koje žele da unište Evropu ne gube ni jedan dan" te da mogu djelovati i unutar Evropske unije.