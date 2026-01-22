Francuska mornarica je u Sredozemnom moru presrela tanker koji je prevozio rusku naftu.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Francuska mornarica je, postupajući na osnovu obavještajnih podataka Velike Britanije, danas u Sredozemnom moru presrela tanker koji je prevozio rusku naftu. Ova akcija je bila usmjerena protiv sankcionisane ruske "flote u senci", saopštili su zvaničnici, piše Asošijejted pres.

Francuske pomorske vlasti za Mediteran saopštile su da se sumnja da je brod, imena Grinč, plovio pod lažnom zastavom. Francuska mornarica stoga prati brod do luke radi dodatnih provjera, dodaje se u saopštenju.

Prihodi od nafte su ključni dio ruske ekonomije, omogućavajući predsjedniku Vladimiru Putinu da ulaže sredstva u ratne napore protiv Ukrajine bez pogoršanja inflacije za stanovništvo i izbjegavanja kolapsa valute.

Borba protiv "flote u sjenci"

Francuska i druge zemlje su obećale da će se obračunati sa "flotom u sjenci" naftnih tankera koji krše sankcije, a za koju stručnjaci procenjuju da broji više od 400 brodova. Takođe pokušavaju da obezbijede sporazume sa zemljama pod čijim zastavama brodovi plove kako bi se olakšalo ukrcavanje na plovila.

"Odlučni smo da poštujemo međunarodno pravo i obezbijedimo efikasnu primjenu sankcija. Aktivnosti 'flote u sjenci' doprinose finansiranju agresorskog rata protiv Ukrajine", rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron u objavi o presretanju, uz fotografiju koja prikazuje francuski helikopter kako lebdi iznad broda.

Detalji operacije

Francuska misija je sprovedena u saradnji sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je prikupilo i podijelilo obavještajne podatke koji su omogućili presretanje, prema riječima francuskih vojnih zvaničnika koji su razgovarali sa Asošijejted presom pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim riječima, brod je plovio pod lažnom zastavom Komorskih ostrva, ostrva uz istočnu obalu Afrike, a posada je bila indijska. Presretnut je u zapadnom Sredozemlju, nedaleko od južnog španskog priobalnog grada Almerije.