Najviši evropski lideri uspostavili su tajni grupni čet u kojem bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trampa koordiniraju bezbjednosne i političke poteze, piše Politiko.

Izvor: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFF / UPI / Profimedia

Prijetnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti kaznene carine svima koji pokušaju da ga spriječe u preuzimanju Grenlanda bila je, za mnoge evropske vlade, kap koja je prelila čašu. Posle godinu dana rastućih tenzija od Trampovog povratka u Bijelu kuću, u evropskim krugovima sve se otvorenije govori o mogućem razlazu sa Sjedinjenim Državama, piše Politiko.

Evropski zvaničnici privatno Trampove poteze u vezi sa suverenom danskom teritorijom opisuju kao "ludost" i "pomahnitalost", ocjenjujući ih kao ničim izazvan napad na saveznike. "Ovo je korak predaleko", rekao je jedan evropski diplomata, uz napomenu da, iako Evropa jeste bila popustljiva prema Donaldu Trampu, postoje jasne crvene linije.

Među visokim evropskim zvaničnicima sve je raširenije uvjerenje da Trampova Amerika više nije pouzdan trgovinski i bezbjednosni partner i da je neophodno planirati budućnost bez oslanjanja na Vašington.

Kako upozoravaju, takav zaokret mogao bi da dovede do velikih ekonomskih i bezbjednosnih posledica, ali i da nanese štetu samim Sjedinjenim Državama, koje bi mogle da izgube pristup ključnim evropskim bazama.

Kao mogući model ističe se takozvana "koalicija voljnih", formirana radi podrške Ukrajini, kroz koju su evropske zemlje, uključujući Veliku Britaniju i Norvešku, već pokazale da mogu djelovati bez direktnog učešća SAD.

U okviru te saradnje, savjetnici za nacionalnu bezbijednost iz oko 35 zemalja redovno komuniciraju, a bliski kontakti postoje i među samim liderima. Premijeri i predsjednici poput Kira Starmera, Emanuela Makrona i Fridriha Merca, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, često razgovaraju u zajedničkom grupnom četu, koji upućeni opisuju kao veoma efikasan u kriznim situacijama.

Ovaj neformalni krug poznat je kao "Vašingtonska grupa", a u razgovorima učestvuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, što otvara mogućnost dublje bezbjednosne saradnje Evrope i Ukrajine.

U međuvremenu, iz Brisela stižu i konkretne inicijative - od predloga za formiranje stalne vojske EU do nove evropske bezbjednosne strategije. Lideri Evropske unije trebalo bi da se sastanu na hitnom samitu kako bi usaglasili odgovor na Trampove prijetnje, a ne isključuju se ni direktni razgovori s američkim predsjednikom tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Ursula fon der Lajen poručila je da će Evropa "čvrsto stajati" u odbrani Grenlanda i naglasila da će Unija na izazove odgovoriti "stabilno i odlučno".