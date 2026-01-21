Sinovi i ćerke iranske elite razmeću se luksuzom dok hiljade Iranaca gine u protestima protiv režima, a deseci hiljada su uhapšeni u masovnim racijama.

Izvor: instagram/anashidhoseini

Sinovi i ćerke iranske vladajuće elite razmeću se svojim izuzetno luksuznim životima na društvenim mrežama, dok istovremeno ginu hiljade Iranaca koji su se usudili da se suprotstave moćnim porodicama koje upravljaju Islamskom Republikom.

Djeca klera, ministara i bezbednosnih zvaničnika pošteđena su nasilja, žive raskošno u Iranu ili inostranstvu i poziraju s dizajnerskim torbicama, luksuznim automobilima i privatnim avionima. S druge strane, prenosi Daily Mail, demonstranti su bili upucani, premlaćivani i odvođeni iz svojih domova.

Organizacije za ljudska prava navode da su deseci hiljada ljudi uhapšeni u masovnim racijama. Prema zvaničnim podacima iranskih vlasti, poginulo je najmanje pet hiljada ljudi, uključujući i pripadnike bezbjednosnih snaga. Nezavisne organizacije procjenjuju da je broj smrtnih slučajeva veći od 16 hiljada.

Nedugo pre izbijanja nemira, manekenka i modna dizajnerka Anashid Hoseini objavila je na društvenim mrežama fotografije u skupocjenom kašmirskom kaputu i sa torbicom za koju kritičari tvrde da vrijedi više nego što mnogi Iranci zarade za godinu dana. Hoseini je udata za sina bivšeg iranskog ambasadora u Danskoj i postala je simbol “elitnog rasipništva”, izazvavši gnev javnosti. Ona je dio grupe poznate kao “aghazadeh”, koja okuplja porodice visokih zvaničnika režima koje profitiraju od političke moći, korupcije i bogatstva stečenog zaobilaženjem sankcija.

Na jedan način, ipak su bili pogođeni nemirima, njihovi profili na društvenim mrežama nakratko su bili nedostupni kada su vlasti uvele opsežnu blokadu interneta koja je odsjekla milione Iranaca od spoljnog svijeta.

Hoseini nije jedina. Mohammad Hossein Shamkhani i njegov brat Hassan, poznat kao “Hektor”, vode globalno brodarsko carstvo iz Dubaija. Njihov otac, Ali Shamkhani, bivši je šef bezbijednosti Islamske Republike i viši savjetnik vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

"Njihov način života ne samo da je naljutio, nego i razbijesneo građane Irana, posebno pripadnike mlađe generacije, jer vide kako ta bogata djeca žive bez ikakve odgovornosti. Njihove porodice su se postarale da im život u Iranu bude lagodan i ispunjen luksuzom", kaže Ella Rosenberg, viša istraživačica u Jerusalimskom centru za spoljne poslove, specijalizovana za Iran i finansiranje protivterorizma.

Ajatolah Hamenei ima nekoliko rođaka u Britaniji i Francuskoj, uključujući nećaka Mahmouda Moradkhanija, dok unuci utemeljitelja Islamske revolucije, ajatolaha Homeinija, žive u Kanadi. Brat Alija Larijanija, sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbijednost Irana, predaje u Škotskoj o sajber bezbijednosti, dok djeca bivšeg predsjednika Hassana Rohanija žive u Austriji i studirala su na Oksfordu. Prema riječima jednog bivšeg iranskog ministra, oko pet hiljada “aghazadeha” živi u Americi, najvećem neprijatelju Irana.

Jedan od najpoznatijih primjera je Sasha Sobhani, sin bivšeg iranskog ambasadora u Venecueli za vrijeme predsjednika Ahmadinedžada. Sa milionima pratilaca na internetu, Sobhani je izgradio imidž razmetanja superjahtama, privatnim avionima, brzim automobilima i raskošnim zabavama sa oskudno odjevenim ženama. Njegove objave izazvale su gnijev javnosti u Iranu. Za razliku od mnogih pripadnika elite koji izbjegavaju javne poglede, Sobhani je više puta provocirao kritičare dok je iz inostranstva pokazivao svoj životni stil, boraveći u zemljama poput Španije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U međuvremenu, pokušao je da se distancira od Teherana, koji traži njegovo izručenje iz Španije zbog optužbi za vođenje ilegalnih internet kockarnica i pranje novca, iako ih poriče. Tokom nemira primijećeno je kako se bogati Iranci sele u susjednu Tursku kako bi se zabavljali i družili daleko od nasilja, strahujući da bi mogli postati meta demonstranata. Pokrajina Van u istočnom delu Turske postala je popularno odredište.

Uprkos zapadnim sankcijama osmišljenim da pritisnu režim, životni stil iranske elite ostaje uglavnom netaknut, kako u inostranstvu, tako i kod kuće. U imućnim četvrtima sjevernog Teherana, poput Elahieha, luksuzni automobili i dalje prolaze pokraj ekskluzivnih kafića, dizajnerskih butika i modernih stambenih zgrada, pružajući oštar kontrast ekonomskim teškoćama sa kojima se suočava većina Iranaca.