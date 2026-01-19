Satelitski signal iranske državne televizije IRIB prekinut je tokom redovnog programa kada su hakeri ubacili snimke podrške prijestolonasledniku u egzilu Rezi Pahlaviju, uz poruke bezbjednosnim snagama da ne usmjeravaju oružje na građane.

Izvor: AHMAD AL-RUBAYE / AFP / Profimedia

Prenos satelitske iranske državne televizije prekinut je kada su hakeri omeli redovno emitovanje puštanjem snimaka na kojima se pruža podrška iranskom prijestolonasledniku u egzilu Rezi Pahlaviju, uz pozive bezbjednosnim snagama da "ne usmjeravaju oružje na narod", što se može vidjeti na snimcima objavljenim na internetu.

Sporni sadržaj emitovan je, prema pisanju medija, u nedelju uveče na više satelitskih kanala Iranske radio-televizije (IRIB), državnog emitera koji ima monopol nad televizijskim i radio programom.

Prikazani su snimci Reze Pahlavija, kao i kadrovi pripadnika snaga bezbjednosti u uniformama nalik policijskim, uz tvrdnje da su neki "položili oružje i zakleli se na vjernost narodu".

"Ovo je poruka vojsci i bezbjednosnim snagama. Ne usmjeravajte oružje na narod. Pridružite se naciji za slobodu Irana", navodi se u jednoj od poruka.

Agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, prenijela je saopštenje državne televizije u kojem se priznaje da je signal "u pojedinim djelovima zemlje privremeno bio poremećen iz nepoznatog izvora", bez navođenja sadržaja koji je emitovan.

Kancelarija Reze Pahlavija potvrdila je da je došlo do prekida programa pri čemu su prikazani njegovi snimci, ali nije komentarisala navodne detalje hakovanja.

U emitovanom obraćanju Pahlavi je poručio vojsci da je "nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike", pozvavši je da se što prije pridruži građanima.

Snimci hakovanja kružili su društvenim mrežama van Irana, a pretpostavlja se da su objavljeni uz pomoć satelitskih veza poput Starlinka, kako bi se zaobišla internet blokada.

Pahlavijev tim takođe je podijelio te snimke. Upad u program dogodio se u trenutku kada je, prema navodima aktivista, broj poginulih u obračunu vlasti sa protestima u Iranu dostigao najmanje 3.919, uz bojazan da bi taj broj mogao biti i veći zbog ograničenog protoka informacija usled gašenja interneta.

Ovo nije prvi slučaj prekida iranskog TV programa. Tokom 2022. godine, emitovani su snimci lidera prognane opozicione grupe, kao i poruke protiv vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Protesti u Iranu, koji su počeli krajem decembra zbog teške ekonomske situacije, predstavljaju najsmrtonosniji talas nemira u zemlji u poslednjim decenijama.

Iranske vlasti nisu objavile zvanične podatke o broju stradalih, dok je vrhovni vođa Hamnei ranije naveo da je poginulo "nekoliko hiljada ljudi", optužujući Sjedinjene Američke Države za nasilje.