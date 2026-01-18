Veliki šumski požari na jugu Čilea primorali su najmanje 20.000 ljudi na evakuaciju i odnijeli 16 života, zbog čega je predsjednik Gabrijel Borić proglasio stanje katastrofe u regijama Njuble i Bio Bio.

Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia

Čileanski predsjednik Gabrijel Borić proglasio je stanje katastrofe u dvije regije na jugu zemlje, nakon što su veliki požari primorali najmanje 20.000 ljudi na evakuaciju i ostavili iza sebe najmanje 16 poginulih.

Prema podacima čileanske agencije za šumarstvo KONAF, vatrogasci su se do nedjelje ujutru širom zemlje borili sa 24 aktivna požara, a najveći su izbili u regijama Njuble i Bio Bio, gdje je vlada proglasila vanredno stanje. Ove regije nalaze se oko 500 kilometara južno od glavnog grada Santjaga.

„S obzirom na velike šumske požare koji su i dalje aktivni, odlučio sam da proglasim stanje katastrofe u regijama Njuble i Bio Bio. Svi resursi su dostupni“, napisao je Borić u objavi na društvenoj mreži X.

Ministar bezbjednosti Luis Kordero izjavio je da je u regiji Bio Bio potvrđeno 15 smrtnih slučajeva. Ukupan broj poginulih od posljedica vatrene stihije porastao je na 16, nakon što je vlada u subotu potvrdila jedan smrtni slučaj u Njubleeu.

Uništeno najmanje 250 domova

Požari su do sada progutali gotovo 8.500 hektara zemlje u ove dvije regije i ugrozili više zajednica koje tamo žive. Zbog toga su vlasti izdale naredbu o evakuaciji, prenosi Index. Čileanska agencija za vanredne situacije Senapred saopštila je da je u požarima uništeno najmanje 250 domova i da je evakuisano skoro 20.000 ljudi.

Vlasti su navele da su nepovoljni vremenski uslovi, poput jakog vjetra i visokih temperatura, doprinijeli širenju šumskih požara i otežali vatrogascima njihovo stavljanje pod kontrolu. Veliki dio Čilea već je bio pod ekstremnim upozorenjem zbog visokih temperatura.

Od početka godine u Čileu i Argentini zabilježene su ekstremno visoke temperature i toplotni talasi, a razorni šumski požari ranije ovog mjeseca već su poharali dio Patagonije.