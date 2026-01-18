Majkl Mejden, otac 12-godišnje ćerke, sipao je sedativ za uspavljivanje njoj i njenim drugaricama tokom kućne žurke. Žrve su se obratile policiji a on je priznao zločin.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Majkl Mejden (58) drogirao je svoju 12-godišnju ćerku i njene prijateljice tokom pidžama žurke u svojoj kući, stavljajući sedativ koji se izdaje na recept u smutije koje im je pripremio. Jedna od devojčica poslala je majci poruke moleći je da dođe po nju, što je dovelo do otkrića zločina, piše britanski Mirror.

Mejden je devojčicama napravio smutije od manga i insistirao da ih popiju. Kasnije je priznao da je u piće stavio temazepam, kontrolisanu supstancu koja se koristi za lečenje nesanice. Djevojčica koja nije popila smuti više puta je pozivala i slala poruke svojim roditeljima i porodičnim prijateljima da dođu po nju.

"Mama, molim te dođi po mene i reci da je hitan slučaj u porodici. Ne osjećam se bezbedno. Možda neću odgovoriti, ali molim te dođi po mene. Molim te. Molim te, dođi. Molim te“, pisalo je u porukama upućenim majci.

"Vrtoglavica, toplota i omamljenost"

Nakon što je po djevojčicu došao porodični prijatelj i odveo je kući, njeni roditelji su se vratili po druge dvije prijateljice i odveli ih u bolnicu. Testiranja su pokazala da su bile pozitivne na benzodiazepine.

Jedna od njih je, prema policijskom izveštaju, govorila usporeno i izjavila da je, nakon što je popila smuti, osjetila "vrtoglavicu, toplotu i omamljenost" prije nego što je pala u "dubok, čvrst san".

Ista djevojčica je ispričala policiji da je, nakon što su ostale zaspale u podrumu, čula Mejdena kako ulazi u prostoriju. Pretvarajući se da spava, dijete je reklo da je videlo Mejdena kako pomjera djevojčicu koja je spavala pored nje "ka suprotnoj strani kreveta" u njegovoj kući u Lejk Osvegu u Oregonu.

Mejden i bivša supruga postigli su dogovor sa ocem jedne od žrtava.

"Zatim se vratio drugi put i stavio prst ispod nosa istog djeteta da bi provjerio da li diše, prije nego što joj je mahnuo rukom ispred lica kako bi se uvjerio da čvrsto spava", ispričala je devojčica.

Tokom ročišta za izricanje presude, jedna od žrtava mu se obratila:

"Moj život je postao pakao zbog tebe i tvojih postupaka. Želim da o sebi razmišljaš kao o čudovištu kakvo jesi", rekla mu je, prenosi Index.

Druga ga je nazvala "pokvarenim starcem".

Mejden je u junu 2024. osuđen na dvije godine zatvora, nakon što se izjasnio krivim po tri tačke optužnice za navod da je natjerao druge osobe da unesu kontrolisanu supstancu.

Sudski zapisi okruga Klakamaz takođe pokazuju da su Majkl Mejden i njegova bivša supruga prošlog mjeseca postigli nagodbu u građanskoj tužbi koju je podnio otac jedne od žrtava.

Tužba je podnijeta u novembru 2024. godine, a traženo je 2,4 miliona dolara na osnovu tvrdnji o namjernom izazivanju emocionalnog stresa, nemaru i napadu. Iznos novčane nagodbe nije javno objavljen.