Izvor: Thomas Traasdahl / AFP / Profmedia

Situacija oko Grenlanda se pogoršava iz dana u dan, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio uvođenje carina na robu iz osam evropskih država, uz tvrdnju da će one ostati na snazi sve dok SAD ne dobiju mogućnost da kupe ili preuzmu ostrvo.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je saopštio da će od 1. februara biti uvedene carine od 10 odsto na uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske. Prema njegovim najavama, te mjere će biti pooštrene od 1. juna, kada bi carine porasle na 25 odsto, i ostale bi na snazi dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

Tramp je optužio pojedine evropske države da vode „izuzetno opasnu politiku“ prema Grenlandu, tvrdeći da time ugrožavaju svjetski mir. Njegove izjave izazvale su oštre reakcije zemalja kojima je zaprijetio carinama, a lideri tih država poručili su da neće podleći pritiscima i najavili koordinisan odgovor.

U Briselu su ambasadori država Evropske unije pozvani na hitne konsultacije, a prema informacijama koje je objavio Rojters, sastanak je planiran za danas popodne. Istovremeno, na Grenlandu su juče održane velike antiameričke demonstracije protiv Trampove politike i namjere da ostrvo pripoji SAD.

Reakcije evropskih lidera

Danska premijerka Mete Frederiksen ponovila je da Danska ne traži konflikt i da se, uprkos pritiscima, drži principa evropske zajednice.

„Kraljevina Danska dobija veliku podršku. Sada je još jasnije da je ovo pitanje koje seže daleko van naših granica. Želimo saradnju i nismo mi ti koji traže sukob. Evropa neće biti ucjenjivana“, izjavila je Frederiksen, navodeći da je u intenzivnom dijalogu sa liderima ključnih evropskih država.

Statement by Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom



As members of NATO, we are committed to strengthening Arctic security as a shared transatlantic interest. The pre-coordinated Danish exercise ”Arctic Endurance” conducted with… — Ulf Kristersson (@SwedishPM)January 18, 2026

U zajedničkom saopštenju osam država EU – Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Holandije, Norveške, Švedske i Velike Britanije – istaknuto je da su one posvećene jačanju bezbjednosti Arktika kao zajedničkog transatlantskog interesa. U saopštenju je naglašeno da vojna vježba „Arktička izdržljivost“, koju je Danska sprovela zajedno sa saveznicima, nije prijetnja nikome, te da se svaka rasprava treba voditi u okviru suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

„Pretnje uvođenjem carina podrivaju transatlantske odnose i nose rizik od opasne silazne spirale. Nastavićemo da nastupamo ujedinjeno i koordinisano u našem odgovoru“, navodi se u saopštenju.

Povlačenje njemačkih vojnika

Njemački vojni izviđački tim od 15 vojnika, koji je nedavno poslat na Grenland, danas bi trebalo da napusti ostrvo i vrati se u Kopenhagen, potvrđeno je iz njemačkih izvora.

A German military reconnaissance team of 15 soldiers recently sent to Greenland are due to leave the Arctic island today for Copenhagen.pic.twitter.com/fW08RdEIT6 — dpa news agency (@dpa_intl)January 18, 2026

S obzirom na sve veći pritisak i poruke iz Brisela, jasno je da se konflikt oko Grenlanda, umjesto da se smiruje, dodatno zaoštrava, a dijalog se sve više pretvara u pitanje moći i ekonomskih sankcija.