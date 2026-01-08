Nesreća se dogodila 7. januara tokom dana u parku Ašatli, u okrugu Bardim. Tužilaštvo je navelo da je helikopter obavljao neovlašćen let.

Izvor: Print screen

Privatni helikopter Robinson R44 srušio se u Permskoj oblasti nakon što je došao u kontakt sa kablovima žičare, pri čemu su smrtno stradali ruski oligarh Iljas Gimadutdinov i pilot Elmir Konjakov, saopštile su lokalne vlasti.

Gimadutdinov, direktor transportne kompanije Tattrancom, bio je jedini putnik u helikopteru, dok je letom upravljao Konjakov, šef konvoja iste kompanije. Obojica su poginula na licu mesta.

Snimci sa mesta nesreće prikazuju trenutak kada je helikopter zakačio kablove žičare, što je izazvalo pad i tragediju koja je potresla lokalnu zajednicu. Vlasti su pokrenule istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.