Nesreća se dogodila 7. januara tokom dana u parku Ašatli, u okrugu Bardim. Tužilaštvo je navelo da je helikopter obavljao neovlašćen let.
Privatni helikopter Robinson R44 srušio se u Permskoj oblasti nakon što je došao u kontakt sa kablovima žičare, pri čemu su smrtno stradali ruski oligarh Iljas Gimadutdinov i pilot Elmir Konjakov, saopštile su lokalne vlasti.
Gimadutdinov, direktor transportne kompanije Tattrancom, bio je jedini putnik u helikopteru, dok je letom upravljao Konjakov, šef konvoja iste kompanije. Obojica su poginula na licu mesta.
Nesreća se dogodila 7. januara tokom dana u parku Ašatli, u okrugu Bardim. Tužilaštvo je navelo da je helikopter obavljao neovlašćen let.
Snimci sa mesta nesreće prikazuju trenutak kada je helikopter zakačio kablove žičare, što je izazvalo pad i tragediju koja je potresla lokalnu zajednicu. Vlasti su pokrenule istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.
Russians in The Perm region pulling off the dumbest helicopter crash ever ♀️ Two dead.pic.twitter.com/EohYNayQYS— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)January 7, 2026