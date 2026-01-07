Iza munjevite akcije, koja je prošla gotovo bez otpora i sa minimalnim povredama američkih vojnika, krije se dublja geopolitička igra - povratak na sfere uticaja velikih sila.

Operacija američke elitne jedinice Delta Force, kojom je uhvaćen predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, i njihovo izručenje Njujorku pod optužbama za "narkoterorizam" i trgovinu drogom, izazvala je globalni potres.

Ali iza munjevite akcije, koja je prošla gotovo bez otpora i sa minimalnim povredama američkih vojnika, krije se dublja geopolitička igra - povratak na sfere uticaja velikih sila. Američki predsjednik Donald Tramp je otvoreno izjavio da će SAD "voditi" Venecuelu dok ne osiguraju pristup njenim ogromnim rezervama nafte.

"Ovo je naša zapadna hemisfera - mi ovdje upravljamo stvarima", rekao je državni sekretar Marko Rubio. Operacija je probudila sećanja na 2019. godinu, kada je Fiona Hil, bivša Trampova savjetnica za Rusiju, svedočila pred Kongresom o ruskim signalima: Kremlj je navodno nudio "čudan dogovor" - odrešene ruke SAD u Venecueli u zamjenu za odustajanje od Ukrajine.

"Vi imate Monroovu doktrinu u svom dvorištu, mi imamo našu u Ukrajini", prenela je Hil rusku poruku, piše britanski Telegraf.

Danas se čini da je taj "dogovor" indirektno oživeo. Rusija je javno osudila akciju kao "nezakonitu", ali su reakcije bile suzdržane. Dmitrij Medvedev, blizak Vladimiru Putinu, priznao je da je Trampovo ponašanje bilo "očigledno nezakonito", ali i "dosledno" u odbrani američkih interesa, dodajući da je Latinska Amerika "američko dvorište".

Ruski komentatori poput Aleksandra Dugina i Igora Girkina čak su izrazili divljenje "uzornoj" operaciji, videći u njoj lekciju za Moskvu. Analitičari poput Džona E. Herbsta, bivšeg ambasadora SAD u Ukrajini, ovo vide kao signal Rusiji: "Mi čistimo svoje dvorište, vi čistite svoje".

Međutim, upozoravaju da takav pristup slabi međunarodno pravo i otežava SAD da osude rusku agresiju protiv Ukrajine.

U Kijevu su reakcije pomiješane. Predsjednik Volodimir Zelenski je ironično prokomentarisao cijelu situaciju. "Ako ovo možete tako lako da uradite sa diktatorima, onda znate šta je sledeće."

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je mlako osudio, ističući kršenje ljudskih prava u Venecueli, ali i potrebu za poštovanjem međunarodnog prava - upravo ono protiv čega se Ukrajina bori već tri godine.

"Trgujete hegemonijom za trenutne pobede", sručnjaci poput Majkla Kofmana iz Karnegijeve zadužbine upozoravaju da Trampova "diplomatija velikih sila" donosi kratkoročne dobitke, ali dugoročno slabi globalnu poziciju SAD.

Dok se Venecuela suočava sa novom erom pod privremenom predsjednicom Delsi Rodrigez, koja odbacuje zahtjeve SAD, a Rusija gubi ključnog saveznika i izvor prihoda od nafte, svijet ulazi u novu fazu - gdje sfere uticaja redefinišu pravila igre. Pitanje je: koliko će visoka biti ova "cijena" za Ukrajinu i globalni poredak? Situacija ostaje napeta, a diplomatija je u sjenci sile.