Neonacistička organizacija Vangard Britanika organizuje borbene kampove u Londonu, Midlendsu, Istočnoj Angliji i Škotskoj, pripremajući članove za ono što nazivaju "nadolazećim rasnim ratom" i šireći antisemitsku i rasističku propagandu širom zemlje.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Neonacistička grupa Vangard Britanika pokrenula je opasnu kampanju regrutovanja i organizuje borbene kampove širom Velike Britanije, pripremajući svoje članove za ono što nazivaju "nadolazećim rasnim ratom", izvještava britanski Telegraf.

Ova ekstremno desničarska organizacija, osnovana 2022. godine u Istočnom Midlendsu, eskalirala je svoje aktivnosti udruživanjem sa suprematističkim pokretima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, ciljajući jevrejska i etnička manjinska područja antisemitskim napadima i rasističkim propagandama.

Vangard Britanika organizuje kampove za obuku u Londonu, Midlendsu, Istočnoj Angliji i Škotskoj, gdje maskirani članovi prolaze borbene treninge, uključujući kik-boks i vježbe kondicije.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Promotivni video snimci, objavljeni na njihovom Telegram kanalu uz uzbudljivu muziku, prikazuju muškarce koji se "pripremaju za političko nasilje", upozorava Aleks Hern, kodirektor organizacije "Rad protiv antisemitizma".

"Kampovi za obuku boraca i radionice sa istaknutim bijelim nacionalističkim grupama širom svijeta sugerišu da se Vangard Britanika možda priprema za povećano političko ili rasno nasilje", rekao je Hern za britanski Telegraf.

Grupa eksploatiše antiimigrantsko raspoloženje postavljanjem transparenata na mostovima autoputeva i rasističkim nalepnicama, ali njihovi pravi ciljevi su daleko zlokobniji - rasna čistoća.

Vangard Britanika posebno cilja jevrejska područja, postavljajući plakate i šireći poruke koje imaju za cilj da "obrazuju sve o zlu koje Jevreji čine našim zemljama i narodima". Porast aktivnosti grupe dolazi u vrijeme sve većeg broja antisemitskih incidenata, uključujući terorističke napade na sinagogu Hiton Park u Mančesteru i festival Hanuke na plaži Bondi.

Prijave krajnje desnice vladinom programu "Prevent" za borbu protiv ekstremizma porasle su za 37 procenata u prošloj godini, dok su ukupni izvještaji o ekstremizmu porasli za 27 procenata, što ukazuje na rastuću prijetnju.

Vangard Britanika je proširila svoj uticaj sklapanjem saveza sa međunarodnim neonacističkim grupama, uključujući Patriotski front, najistaknutiju neonacističku organizaciju u SAD, i Aktivni klub Engleska (ACE), koji se predstavlja kao fitnes udruženje, ali promoviše nacističke vrijednosti i idolizuje Hitlera.

"Članovi su otputovali u SAD da bi prisustvovali prvoj nacionalnoj konferenciji Patriotskog fronta i učestvovali u 'radionicama'", navodi britanski Telegraf. Po povratku, članovi su se hvalili na Telegramu da su spremni da "primjene" ono što su naučili, što je dodatno izazvalo zabrinutost zbog njihovih namjera.

Grupa je stekla ozloglašenost nakon što je povezana sa maršem koji je prethodio terorističkom napadu u Šarlotsvilu 2017. godine, gdje je jedna osoba ubijena, a desetine povrijeđene.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Od svog osnivanja, Vangard Britanika je usmjerila svoje napore na širenje antisemitske i rasističke propagande, počevši od vandalizma i grafita u jevrejskim i etnički raznovrsnim područjima, prelazeći 2024. godine na organizovanije oblike nasilja i regrutovanja.

Vlasti upozoravaju da rast ekstremističkih grupa poput Vangard Britanike predstavlja ozbiljnu pojačava javnoj bezbjednosti. Organizatori kampova tvrde da se pripremaju za "nadolazeći rasni rat", što dodatno podgrijava strahove od eskalacije nasilja.

"Ovo nije samo pitanje rasističkih nalepnica; ova grupa aktivno trenira za nasilje i širi opasnu ideologiju", zaključio je Hern, pozivajući na hitnu akciju kako bi se zaustavio njihov uticaj.