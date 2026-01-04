Zbog toga su sletanja i poletanja na većini grčkih aerodroma trenutno nemoguća.

Izvor: Luca Ponti / Alamy / Profimedia

Čitav vazdušni prostor iznad Grčke od jutros je zatvoren. Grčki mediji javljaju da je razlog kvar svih komunikacionih sistema.

Jutros poslije 9 sati, na aerodromima širom zemlje prijavljeni su ozbiljni problemi, prenosi grčki „Kathimerini“. Preliminarni izvještaji ukazuju da tehnički kvar na radiofrekvencijama onemogućava komunikaciju između kontrolora leta i pilota.

Zbog toga su sletanja i poletanja na većini grčkih aerodroma trenutno nemoguća. Grčki vazdušni saobraćaj saopštava da se radi na rješenju problema kako bi šteta bila sanirana što prije.