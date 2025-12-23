Dvojica muškaraca proglašena su krivima za planiranje terorističkog napada u Mančesteru sa ciljem "ubijanja što više Jevreja".

Izvor: Greater Manchester Police

Dvojica muškaraca proglašena su krivima za planiranje terorističkog napada u Mančesteru s ciljem "ubijanja što više Jevreja", u zavjereničkoj akciji koja bi, prema policiji, predstavljala jedan od najgorih terorističkih napada u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva da nije spriječena na vrijeme.

Planirali nasumični napad

Valid Sadaui (38) i Amar Husein (52) proglašeni su krivima na Krunskom sudu u Prestonu za pripremanje terorističkih djela u periodu od 13. decembra 2023. do 9. maja 2024. godine, prenosi Index. Poroti je tokom suđenja rečeno da se radi o islamističkim ekstremistima sa "dubokom odbojnošću" prema Jevrejima, koji su planirali da izvedu nasumični napad na području Mančestera.

Dvojac je dogovorio kupovinu i isporuku poluautomatskih pušaka AK-47, sprovodio izviđanje i identifikovao potencijalne mete. Međutim, osoba koja im je trebalo da isporuči oružje bila je tajni policijski operativac.

Kako su uhvaćeni?

Operativac, kojeg su poznavali pod imenom Farouk, uspješno se infiltrirao u džihadističke mreže na društvenim mrežama i ubedio glavnog organizatora zavjere, Sadauija, da je i on ekstremista.

Sadaui je uhapšen 8. maja 2024. godine na parkingu hotela Last Drop u Boltonu, u trenutku dok je pokušavao da preuzme dvije jurišne puške, poluautomatski pištolj i gotovo 200 komada municije. Oružje je bilo istog tipa kakvo je korišćeno u terorističkom napadu u Parizu 2015. godine, kada je ubijeno oko 130 ljudi, a stotine povrijeđeno.

Ko su osuđenici?

Na suđenju koje je trajalo gotovo tri mjeseca, Valid Sadaui iz Abrama, njegov brat Bilel Sadaui iz Hindleja i Amar Husein, bez stalnog prebivališta, negirali su optužbe.

Braća Sadaui, porijeklom iz Tunisa, legalno su živjela u Ujedinjenom Kraljevstvu nekoliko godina, a vjernost Islamskoj državi prisegli su prije dolaska u zemlju. Husein, koji je takođe prisegao vjernost ISIS-u, služio je u vojsci Sadama Huseina. Nakon hapšenja, Husein je policiji izjavio:

"Vaša vlada… vaš premijer je poslao oružje Izraelu da ubija našu djecu".