U poslednjoj deceniji Kina je postala svetski lider u razvoju željeznica, izgradivši hiljade kilometara novih pruga koje dopiru do gotovo svakog kutka zemlje, a uskoro stiže i novi najbrži voz.

Izvor: Ju Huanzong/ Xinhua News / Profimedia

Prototip brzog voza pod nazivom CR450, predstavljen u Pekingu 29. decembra, dostigao je brzinu od čak 450 kilometara na sat, što znači da bi svijet uskoro mogao dobiti novi najbrži voz. Kada bude pušten u komercijalnu upotrebu, novi voz nadmašiće trenutni kineski model CR400, koji je debitovao 2017. godine i postiže brzinu od 350 kilometara na sat.

Najnoviji prototip CR450 razvijen je u saradnji kompanija CRRC Changchun Railway Vehicles i CRRC Sifang. Osim po brzini, voz se ističe energetskom efikasnošću, niskim nivoom buke i poboljšanim kočionim performansama.

Prototip je prošao više od 2000 testova kako bi zadovoljio rigorozne zahtjeve za komercijalnu upotrebu, prema navodima China Daily, ali su potrebna dodatna ispitivanja i unapređenja kako bi ispunio stroge standarde.

Kina je u posljednjoj deceniji postala globalni lider u razvoju željeznica, sa mrežom koja se prostire na više od 160 hiljada kilometara, uključujući preko 46 hiljada kilometara brzih pruga. Ove pruge povezuju velike gradove sa ruralnim područjima, pružajući ekološku i efikasnu alternativu avionskom saobraćaju.

Od 1980-ih godina, stotine milijardi dolara uložene su u razvoj brzih željeznica velikog kapaciteta širom Evrope i Azije, a prve su pokrenute u Japanu sa Shinkansenom i u Francuskoj sa Train à Grand Vitesse (TGV).