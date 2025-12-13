Strašna tragedija potresla je Italiju, nakon što je u jednom vrtiću u blizini Rima preminula dvogodišnja devojčica.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Prema prvim informacijama, dijete je tokom boravka u vrtiću u Tivoliju, leglo da spava, ali se više nije probudilo.

Kako prenose italijanski mediji, vaspitačice su primjetile da devojčica ne reaguje prilikom buđenja, nakon čega je odmah pozvana hitna pomoć. Nažalost, ljekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Nema informacija o uzroku smrti

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti. Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdilo šta je dovelo do ove tragedije, a istraga je u toku. Vrtić je privremeno zatvoren, dok nadležni organi prikupljaju izjave zaposlenih i provjeravaju da li su poštovani svi bezbjednosni protokoli.

Vijest o smrti djeteta duboko je potresla lokalnu zajednicu. Roditelji i građani ostavljaju cvijeće i plišane igračke ispred vrtića, dok se na društvenim mrežama opraštaju od devojčice i izražavaju saučešće porodici.

Nadležne institucije apelovale su na javnost da se uzdrži od spekulacija dok se ne završi zvanična istraga.