Filipinska obalska straža saopštila je da su tri filipinska ribara povrijeđena, dok su dva ribarska plovila pretrpjela značajnu štetu, nakon što su brodovi kineske obalske straže upotrijebili vodene topove na spornom sprudu Sabina u Južnom kineskom moru. Incident je dodatno zaoštrio tenzije u regionu.

Prema navodima iz Manile, gotovo dvadesetak filipinskih ribarskih čamaca bilo je meta vodenih topova i blokada. Manji brod kineske obalske straže presekao je sidrene konopce nekoliko filipinskih plovila, ugrožavajući njihove posade.

„Filipinska obalska straža poziva kinesku obalsku stražu da se pridržava međunarodno priznatih standarda ponašanja i da očuvanje života na moru stavi ispred navodnih mjera sprovođenja zakona koje ugrožavaju živote nevinih ribara“, navodi se u saopštenju iz Manile.

Ambasada Kine u Filipinima nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Ranije je kineska obalska straža saopštila da je oterala više filipinskih plovila i preduzela „mjere kontrole“. Portparol filipinske obalske straže, Džej Tarijela, komentarisao je:

„Priznali su ovo zlo djelo prema običnim filipinskim ribarima.“

Filipinska obalska straža dodaje da su njena spasilačka plovila, upućena da pomognu povrijeđenim ribarima, više puta bila ometana u dolasku do spruda Sabina. „Uprkos ovim neprofesionalnim i nezakonitim ometanjima, naši ribari su dobili hitnu medicinsku pomoć i osnovne potrepštine“, navodi se u saopštenju.

Sprud Sabina, koji Kina naziva Sijanbin grebenom, a Filipini sprudom Eskoda, nalazi se u isključivoj ekonomskoj zoni Filipina, oko 150 kilometara zapadno od provincije Palavan. Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more, ključni pomorski put vrijedan preko 3.000 milijardi dolara godišnje, čiji teritorijalni zahtjevi zadiru i u ekskluzivne ekonomske zone Bruneja, Indonezije, Malezije, Filipina i Vijetnama.

Međunarodni arbitražni tribunal je 2016. presudio da široke teritorijalne pretenzije Pekinga nemaju osnov u međunarodnom pravu, što Kina odbacuje.