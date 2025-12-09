Poginuli su svi članovi ruskog aviona koji je danas pao u Rusiji.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Danas je u Ivanovskoj oblasti u Ruskoj Federaciji pao ruski transportni avion "Antonov An-22" i prema poslednjim informacijama, poginulo je svih sedam članova, piše "RIA Novosti". Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog kršenja pravila pripreme letova.

Ruski transportni avion je bio na probnom letu nakon popravke. Letjelica je pala u Ivanovskoj oblasti, sjeveroistočno od Moskve.

Djelovi aviona pronađeni su u vodi kod Uvodskog akumulacionog jezera. Tačan uzrok nesreće nije poznat.