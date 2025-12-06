Osamdesetosmogodišnji Ed Bambas, penzioner i kasir iz Mičigena, dobio je 1,7 miliona dolara nakon što je njegova priča o životu poslije smrti supruge postala viralna na TikToku.

Izvor: itssozer/Instagram

Osamdesetosmogodišnji Ed Bambas, penzioner koji prihod dopunjava radeći kao kasir u prodavnici namirnica u Mičigenu, SAD, dobio je u petak ogroman ček na 1,7 miliona dolara od izvanredne kampanje prikupljanja novca koju je za njega sproveo mladi Australijanac s velikim brojem pratilaca na društvenim mrežama.

Sem Vajdenhofer (22) koristi svoje moćne platforme da širi ljubaznost i pomaže novcem tokom posjete Sjedinjenim Državama. Prije dvije nedjelje sreo je Bambasa u prodavnici Mejer u Brajtonu, u jugoistočnom Mičigenu, i snimio je TikTok video za svojih 7,7 miliona pratilaca u kojem taj penzioner Dženeral motorsa objašnjava zašto i dalje radi dok se približava 90. godini.

"Nemam dovoljno prihoda", rekao je u videu Bambas čija supruga Džoan je umrla 2018. godine.

Vajdenhofer je pokrenuo onlajn kampanju GoFundMe, pozivajući ljude da pomognu Bambasu.

"Njegova priča je oštar podsjetnik da previše naših starijih ima nevjerovatne izazove samo da bi preživjeli", rekao je Vajdenhofer, koji je iz Melburna, Australija, koji, računajući i druge društvene mreže, ima više od 10 miliona pratilaca.

Odziv je bio zapanjujući: Više od 15.000 ljudi je dalo od po 10 do 10.000 dolara. Bambas je rekao novinarima da je sa 82 godine, iako u penziji, počeo da radi u Majeru, velikoj prodavnici namirnica, odjeće i druge robe.

"Razgovor sa svima koji su prolazili kroz moj red na blagajni mi je pomogao da ne postanem očajan poslije smrti supruge", rekao je Bambas.

Bambas ima dug od 225.000 dolara, ali će neočekivanim prihodom moći da ga otplati, a tek će odlučiti kako da potrošiti ostatak novca. Rekao je da želi da otputuje da posjeti brata i da ponovo počne da igra golf. Što se tiče posla, još ne napušta mjesto kasira: "Vjerovatno ću raditi još mjesec ili dva", rekao je on.