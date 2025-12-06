Usledila hitna evakuacija 180 putnika.

Prava drama odigrala se sinoć u Sao Paulu kada se na jednom od najvažnijih međunarodnih aerodroma u Brazilu zapalio Airbus A320. U trenutku izbijanja požara u avionu se nalazilo 180 ljudi. Svi putnici i članovi posade su evakuisani, a samo pukom srećom niko nije povrijeđen.

Incident se dogodio dok se Airbus A320 pripremao za let i još je stajao na gejtu. Prema prvim saznanjima, avion čileanske aviokompanije LATAM Airlines zapalio se zbog požara na kolima za prtljag koja su bila parkirana u blizini teretnog dijela aviona. Prema izjavama očevidaca, vatra je izbila ispod jednog od krila. Zašto su kola za prtljag planula, za sada nije poznato.

Požar se brzo širio, a gust dim počeo je da prodire u putničku kabinu. Posada je bila prisebna i brzo reagovala aktivirajući protokole za vanredne situacije i započela evakuaciju aviona.

Brazilske vlasti - među njima Nacionalna agencija za civilno vazduhoplovstvo ANAC - pokrenule su opsežnu istragu uzroka požara na kolima za prtljag, kao i njegovog uticaja na rad aerodroma.