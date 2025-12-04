FBI je izdao hitno upozorenje milionima korisnika Gmaila i Outlooka, jer su praznici postali zlatno doba za internet-prevarante koji pokušavaju da isprazne bankovne račune.

Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Solen Feyissa

Federalni istražni biro (FBI) izdao je upozorenje desetinama miliona Amerikanaca koji koriste popularne provajdere imejla kao što su Gmail i Outlook, navodeći da bi prevaranti mogli da isprazne njihove bankovne račune.

Dok kupci žure da potroše novac tokom praznične sezone kako bi na vreme obezbijedili sve svoje poklone, Božić je postao idealno vrijeme za prevarante koji traže priliku da pokvare praznično raspoloženje.

S obzirom na to da mnogi pokušavaju da izbjegnu gužve u tržnim centrima i okreću se kupovini preko interneta, pojedini imejl sandučići i onlajn prodavnice postali su glavno lovište za hakere.

Lažne veb stranice stvorene pomoću vještačke inteligencije i obmanjujući imejlove mogu vas navesti da se odreknete svog teško zarađenog novca, a prevaranti će isprazniti vaše račune čim greškom predate ključne bankovne podatke.

Korisnici Outlook i Gmail su posebno na meti

FBI ističe da su korisnici Outlooka i Gmaila posebno na meti jer ove dvije platforme čine čak 90 odsto ličnih i poslovnih imejl naloga, što omogućava prevarantima da ciljaju najveći broj potencijalnih žrtava.

U sezonskom upozorenju javnosti, FBI kaže: "Dok kupujete ove praznične sezone, čuvajte se ponuda koje djeluju previše dobro da bi bile istinite! Prevaranti su u punoj snazi." Da bi izbjegao scenario iz noćne more, agenti pozivaju ljude da dvaput razmisle prije nego što unesu svoje podatke i da temeljno istraže legitimnost bilo koje veb stranice pre nego što izvrše kupovinu.

Iako izbegavanje sumnjivih imejlova može izgledati jednostavno, složenost prevara raste kako tehnologija napreduje. FBI napominje da se PDF datoteke sve više koriste za instaliranje virusa na računare.

S toga savjetuju da ne klikćete na sumnjive linkove ili priloge u imejlovima, veb-sajtovima ili društvenim mrežama. Fišing prevare su osmišljene da vas prevare da odate lične podatke poput imena, lozinke i broja bankovnog računa.

Budite posebno oprezni ako vas neka kompanija zamoli da ažurirate lozinku ili podatke o nalogu. Umjesto da pratite link u imejlu, sami potražite zvanični broj telefona kompanije i potvrdite zahtjev pozivom.

Kako izbjeći prevare sa plaćanjem

Prijemno sanduče vaše e-pošte nije jedino mjesto gde možete biti u opasnosti. Mnogi prevaranti postavljaju lažne veb stranice koje vas podstiču da platite za proizvod koji nikada ne stiže. Zato se uvijek preporučuje korišćenje kreditne kartice prilikom kupovine na mreži, jer ovi dobavljači često nude zaštitu od prevare i nadoknadu štete.

Ako prvi put kupujete od neke kompanije, FBI savetuje da provjerite da li je njihov veb-sajt legitiman pažljivim ispitivanjem URL adrese. Takođe je korisno provjeriti recenzije i povratne informacije od drugih kupaca, jer prodavci bez ikakvih recenzija predstavljaju veći rizik.

FBI takođe poziva javnost da pažljivo razmisli o načinu plaćanja, rekavši da "nikada ne šalju novac direktno prodavcu". Takođe upozoravaju da se ne koriste prepaid poklon kartice. "U ovim prevarama, prodavac će vas zamoliti da im pošaljete broj vaše poklon kartice i PIN. Umjesto da koristi karticu za plaćanje, prevarant će ukrasti sredstva sa nje, a vi nikada nećete dobiti svoj artikal", objašnjava agencija.