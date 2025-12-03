Evropska komisija je odlučila da doda Rusiju na crnu listu zemalja sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Profimedia

Prema Ukrinformu, ovo je objavio Politiko, pozivajući se na dva evropska zvaničnika i pregledane dokumente.

Globalna nadzorna grupa Finansijska akciona grupa (FATF) suspendovala je Rusiju kao člana nakon potpune invazije na Ukrajinu, ali nije uspjela da je stavi na crnu listu, uprkos dokazima koje je predstavila ukrajinska vlada, zbog protivljenja zemalja BRIKS grupe zemalja u razvoju, koja uključuje Brazil, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, pored same Rusije.

Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije bio u stanju.

Politiko je vidio nacrt odluke o Rusiji, koja će biti aneks liste.

EU već ima širok spektar sankcija koje značajno ograničavaju pristup finansijskim uslugama EU za ruske firme.

Crna lista stiže u trenutku kada izvršna vlast EU pokušava da okonča otpor Belgije da koristi prihode od zamrznute imovine Moskve za finansiranje Ukrajine.

Ovaj potez će obavezati finansijske institucije da pojačaju dužnu pažnju u svim transakcijama i primoraju banke koje već nisu preduzele mjere da dodatno smanje rizik.

EU se obično usklađivala sa odlukama FATF-a, ali od ove godine ima sopstveni organ za spriječavanje pranja novca. AMLA će doprinijeti izradi crne liste od jula 2027. godine.