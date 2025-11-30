Izraelski premijer Benjamin Netanjahu podneo je zahtev predsedniku da ga pomiluje u vezi sa višegodišnjim suđenjem za korupciju.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Netanjahu tvrdi da krivični postupak ometa njegovu sposobnost da vlada i da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva. Najdugovječniji izraelski premijer negira optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje povjerenja.

Njegovi advokati su u pismu upućenom predsjedničkom kabinetu istakli da on i dalje vjeruje da bi se suđenje završilo njegovim potpunim oslobađanjem od optužbi.

„Moji advokati su danas poslali predsjedniku zahtjev za pomilovanje. Očekujem da će svi koji žele dobro zemlji podržati ovaj korak. Nastavak procesa nas razdire iznutra“, rekao je Netanjahu u kratkom video obraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.

Izrazio je uvjerenje da će „neposredno okončanje procesa u velikoj mjeri doprinijeti smirivanju tenzija i podsticanju opšteg pomirenja koje je zemlji toliko potrebno“ i ponovio svoju nevinost.