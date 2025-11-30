Četiri ruska lovca MiG-31 poletela su ka zapadu i izazvala hitnu reakciju Poljske i NATO-a, koji su aktivirali Patriot sisteme i podigli protivvazdušnu odbranu na najviši nivo pripravnosti, javlja Bild.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Kako javlja Bild, četiri ruska lovca MiG-31 poletjela su prema zapadu, izazvavši uzbunu u Poljskoj, koja je odmah podigla borbenu spremnost svoje protivvazdušne odbrane. U reakciju na provokaciju uključeni su bili i pripadnici njemačke Luftvafe.

Prema vojnim izvorima, MiG-ovi su letjeli ruskim vazdušnim prostorom ka zapadnoj granici. Iako Poljsku od Rusije dijele Belorusija i Ukrajina, radi se o jednom od najbržih borbenih aviona na svetu, sposoban da dostigne brzinu od 3000 km/h, što znači da bi teoretski poljski vazdušni prostor mogao dostići za manje od 15 minuta.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da MiG-31 može nositi hipersoničnu raketu "Kinžal", zbog čega NATO ovakve letove prati sa posebnom pažnjom.

Poljska podigla protivvazdušnu odbranu na najviši nivo

Poljsko vojno zapovjedništvo i NATO snage raspoređene na terenu reagovale su odmah. Patriot sistemi stavljeni su u najviši nivo pripravnosti, spremni za trenutno lansiranje projektila u slučaju ulaska neprijateljskog aviona.

U merama sigurnosti učestvovali su i njemački vojnici, konkretno dva Patriot sistema Luftvafe koji štite ključni aerodrom u Rzeszówu, preko kojeg stiže gotovo sva NATO vojna pomoć u Ukrajinu.

"U petak je zabilježena aktivnost u ruskom vazdušnom prostoru, a snage protivvazdušne odbrane raspoređene u Poljskoj reagovale su u skladu sa procedurama. U to ulaze i dva Patriot sistema Luftvafe", potvrdio je glasnogovornik Luftvafe ozbiljan incident.

Prema NATO izvorima, ruski avioni su se nakon određenog vremena okrenuli i vratili.

"Rusija nas neprestano testira. Žele da vide kako reagujemo. Neka i vide. Spremni smo da branimo svaki centimetar NATO teritorije", izjavio je jedan NATO oficir za Bild.