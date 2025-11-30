Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka centralna banka u decembru dodatno smanjiti kamatne stope.

Izvor: Profimedia

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks porastao 3,2 odsto na 47.716 bodova, dok je S&P 500 skočio 3,7 odsto na 6.849 boda, a Nasdaq 4,9 odsto na 23.365 boda, prenosi SEEbiz.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon oštrog pada sedmicu ranije.

Osim toga, ulagači vjeruju da će Fed u decembru dodatno smanjiti kamatne stope 0,25 procentnih bodova, kao što je učinio u septembru i oktobru.

Naime, posljednji podaci ukazuju na usporavanje rasta američke ekonomije, pa su neki čelnici Feda poručili da su spremni dodatno da smanje kamate, jer je rizik od slabljenja tržišta rada veći od rizika od inflacije.

Zahvaljujući tome, sada se na tržištu procjenjuje da postoji oko 85 odsto izgleda da će centralna banka u decembru smanjiti kamate, dok su sedam dana prije ti izgledi iznosili oko 40 odsto.

U četvrtak se na Wall Streetu nije radilo zbog Dana zahvalnosti, a u petak se trgovalo skraćeno.

„Ovih dana, uoči i nakon Dana zahvalnosti, obim trgovanja je obično skroman, a najveću podršku tržištu pruža uvjerenje da će Fed u decembru dodatno smanjiti kamate”, objasnio je Chuck Carlson, direktor u kompaniji Horizon Investment Services.

Zahvaljujući snažnom rastu, Dow Jones i S&P 500 indeks završili su novembar s blagim dobicima, dok je Nasdaq izgubio više od jedan odsto.

U tom mjesecu indeksi su izuzetno oscilirali. Početkom mjeseca oštro su pali zbog pritiska na tehnološki sektor, jer su se ulagači plašili da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

Međutim, nakon vrlo nestabilnog trgovanja, krajem novembra se tehnološki sektor oporavio.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,9 odsto na 9.720 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,2 odsto na 23.836 bodova, a pariski CAC 1,8 odsto na 8.122 boda.