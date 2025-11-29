U Tbilisiju su u petak održane proevropske demonstracije, kojima se obilježava prva godišnjica odluke premijera Iraklija Kobakhidzea da na četiri godine suspenduje pregovore zemlje o pristupanju Evropskoj uniji (EU).

Izvor: Printscreen

Hiljade demonstranata okupilo se na više mjesta u glavnom gradu kasno sinoć prije nego što su marširali do zgrade parlamenta, noseći zastave Gruzije, EU, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ukrajine, uzvikujući slogane protiv vlade, prenosi Anadolija.

Blokirajući saobraćaj na aveniji "Šota Rustavelija" ispred parlamenta, demonstranti su pozvali administraciju Tbilisija da preduzme efikasne korake ka procesu integracije zemlje u EU.

Predstavnici nekoliko opozicionih stranaka, koji su govorili na protestu, zahtijevali su oslobađanje aktivista koji su pritvoreni i procesuirani tokom prošlogodišnjih proevropskih demonstracija.