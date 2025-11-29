Policija je u petak ujutru evakuisala tržni centar tokom jednog od najprometnijih dana u godini – „Crnog petka“.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do incidenta je došlo u jednom tržnom centru u Kaliforniji kada su dvije osobe zadobile prostrelne rane, a policija je odmah evakuisala zgradu.

Pripadnici policije su pretražili tržni centar „Voli fer“ u Santa Klari kako bi osigurali da ne postoji dalja opasnost po posjetioce i zaposlene. Ranjeni su prevezeni u bolnicu, navela je policija.

San Hoze i Santa Klara su susjedni gradovi, smješteni oko 80 kilometara južno od San Franciska.

„Crni petak“, dan nakon Dana zahvalnosti, poznat je kao zvanični početak praznične kupovine u SAD i predstavlja najprometniji šoping dan u godini.