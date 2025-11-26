Zakon je simbolično donijet na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra.

Zakon, postavlja nove uslove za osuđenike za femicid i pojačava obaveze za obrazovne i inicijative u smislu podizanja svijesti u cilju borbe protiv nasilja zasnovanog na rodnim pitanjima, prenose tamošnje agencije.

Ova odluka je donijeta nakon što je 22-godišnju Đuliju Čeketin ubio bivši dečko 2023. godine, što je izazvalo snažnu reakciju javnosti i podstaklo raspravu o rodno zasnovanom nasilju, prenosi N1.

Premijerka Italije Đorđa Meloni predstavila je zakon, koji su podržale vlada i opozicija. Novi zakon precizira da će se femicid klasifikovati kada ubistvo žene proizilazi iz mržnje, diskriminacije, dominacije ili kontrole nad njom, uključujući situacije prekida veze ili ograničavanja ličnih sloboda, kako piše Dan.

Prema podacima italijanske policije, prošle godine je ubijeno 116 žena.

Italija se ovim zakonom pridružuje državama EU koje već imaju definisani femicid, poput Kipra, Malte i Hrvatske.

Roditelji žrtava, uključujući Đulijinog oca Đina Čeketina, ističu značaj obrazovanja mladih o poštovanju i ravnopravnosti polova, dok stručnjaci upozoravaju da zakon sam po sebi nije dovoljan bez šireg društvenog i ekonomskog angažmana u borbi protiv rodne nejednakosti.

Zakon je usvojen jednoglasno, a parlamentarna sjednica završena je aplauzom poslanika.