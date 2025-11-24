Ministar odbrane Džon Hili upozorio je na povećanu agresivnu aktivnost Rusije u britanskim vodama i poručio da su spremni da reaguju.

Izvor: Profimedia

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Kraljevska mornarica presrela dva ruska ratna broda u Engleskom kanalu. U najnovijem incidentu ulaska ruskih brodova u vode oko Ujedinjenog Kraljevstva, brod HMS Severn presreo je korvetu Stojkij i tanker Jeljnja dok su plovili ka zapadu kroz Doverski moreuz i ulazili u Lamanš poslednjih nedelja, izvještava BBC.

Prošle nedelje je takođe otkriveno da je ruski špijunski brod Jantar primijećen kod obale Škotske, prema tvrdnjama britanskih pilota, koristio lasere kako bi ometao RAF-ove posade koje su ga pratile.

Ministar odbrane Džon Hili nazvao je potez izuzetno opasnim i poručio Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu: "Vidimo vas. Znamo šta radite. Spremni smo."

Hili je prošle nedelje objavio da je u poslednje dvije godine došlo do povećanja od 30 odsto broja ruskih brodova koji prijete britanskim vodama.

Nakon presretanja brodova Stojkij i Jeljnja, HMS Severn je predao kontrolu savezničkom brodu NATO-a kod obale francuske Bretanje, na sevjerozapadu zemlje.

Britanska mornarica je saopštila da je HMS Severn "nastavio da posmatra sa distance i da je ostao spreman da odgovori na svaku neočekivanu aktivnost". Ovo nije prvi put da se korveta Stojkij pojavila blizu britanske teritorije.

U maju, Kraljevska mornarica je poslala dva broda i 814. pomorsko-vazduhoplovnu eskadrilu, poznatu kao "Leteći tigrovi", da prate kretanje ruskog ratnog broda dok je plovio ka zapadu kroz Lamanš, gdje je trebalo da se sastane sa brodovima "Sparta IV" i "General Skobeljev".

Ta dva trgovačka broda su se tada vraćala iz Sredozemnog mora, a cijela grupa se potom uputila nazad ka Baltičkom moru, pod nadzorom broda HMS Hurvort.

Hili je upozorio da povećana ruska aktivnost u blizini britanskih voda pokazuje kako je agresivni pristup Rusije "sveobuhvatan" i utiče na cijelu Evropu, a ne samo na Ukrajinu.

Na konferenciji za novinare u Dauning stritu prošle nedelje, ministar odbrane je rekao da je promijenio pravila djelovanja Kraljevske mornarice, dozvoljavajući joj da pažljivo prati Jantar "kad god se nađe u našim širim vodama".

HMS Severn, izgrađen 2002. godine, pripada klasi riječnih patrolnih brodova. Zajedno sa sestrinskim brodovima HMS Tajn i HMS Mersi, Kraljevska mornarica tvrdi da su sposobni da "prate strane ratne brodove koji prolaze, vrše inspekcije ribarskih brodova i štite britansku granicu", zaključuje BBC.