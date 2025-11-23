U napadu izraelske vojske na južna predgrađa libanskog glavnog grada Bejruta, poginulo je najmanje pet, a ranjeno 28 osoba, saopštilo je danas libansko Ministarstvo zdravlja.

Izvor: Rahim Rhéa / UPI / Profimedia

Ministarstvo zdravlja, kako prenosi Tanjug, preciziralo je da je to “konačan bilans”.

Napad na stambenu zgradu u uporištu libanske militantne grupe Hezbolah u Dahijehu izveden je uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu prije godinu dana kako bi se okončala neprijateljstva koja su prerasla u rat.

Izraelska vojska saopštila je da je u napadu ubijen vojni lider Hezbolaha Hajtam Ali Tabatabaj i da je on bio meta napada na južni Bejrut, prenosi Rojters.

Predsjednik Libana Džozef Aun pozvao je danas međunarodnu zajednicu da odlučno interveniše da bi zaustavila izraelske napade na tu zemlju.

U saopštenju Aun navodi da Liban “ponavlja poziv međunarodnoj zajednici da preuzme svoju odgovornost i odlučno i ozbiljno interveniše kako bi se zaustavili napadi na Liban i njegov narod”.