Peking smatra Tajvan svojom teritorijom i ne isključuje upotrebu sile radi eventualnog prisajedinjenja ostrva. Tajpej odbacuje tvrdnje Kine i ističe da samo narod Tajvana može odlučivati o svojoj budućnosti.

Peking je spreman da se brani od svakog pokušaja Japana da vojno interveniše na Tajvanu. Tim povodom, Kina se hitno obratila Ujedinjenim nacijama.

Kina prebacuje svoj sve oštriji spor sa Japanom pred UN, optužujući Tokio da prijeti „oružanom intervencijom“ zbog Tajvana i poručujući da će se braniti, koristeći najjači ton do sada u dvonedeljnom diplomatskom sukobu.

Kineski ambasador pri UN, Fu Cong, optužio je japansku premijerku Sanae Takaiči za „teško kršenje međunarodnog prava“ i diplomatskih normi, nakon što je izjavila da bi kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Japana. Fu je pismo uputio generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu.

Ako se Japan usudi na oružanu intervenciju u Tajvanskom moreuzu, to bi bio čin agresije - naveo je Fu.

Kina će odlučno iskoristiti svoje pravo na samoodbranu prema Povelji UN i međunarodnom pravu i čvrsto braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet - dodao je on.

Takaiči, konzervativna nacionalistkinja koja je prošlog mjeseca stupila na dužnost, odstupila je od višedecenijske politike strateške nejasnoće Japana i SAD prema Tajvanu. Izjavila je da bi hipotetički kineski napad mogao biti smatran „situacijom koja ugrožava opstanak Japana“, što bi omogućilo angažovanje japanskih oružanih snaga.

Sukob se preliva van diplomatije: Kina tvrdi da su izjave Takaiči ozbiljno narušile trgovinsku saradnju, a koncerti japanskih muzičara u Kini su otkazani. Fu je zatražio od Japana da „prestane sa provokacijama“ i povuče „pogrešne izjave“ koje je opisao kao „otvoreno izazivanje ključnih interesa Kine“.

Uoči 80 godina od japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu, Peking podsjeća na ratne zločine Japana i svoju ulogu u posleratnom formiranju UN, koristeći Potsdamsku i Kairsku deklaraciju kao pravni osnov za tvrdnje o suverenitetu nad Tajvanom. Ipak, mnoge zemlje ove deklaracije smatraju političkim, a ne pravno obavezujućim dokumentima.

Predsjednik Kine Si Đinping dodatno je naglasio odlučnost Pekinga u zaštiti svojih teritorijalnih interesa u regionu.