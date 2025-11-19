Izvještaj vještaka u optužnici turskog Državnog tužilaštva potvrđuje da je jahta Halita Jukaja (43) direktno udarila u teretni brod "Arel-7".

Jahta turskog biznismena Halita Jukaja (43), koja je isplovila iz Jalove ka Bozdžadi, pronađena je poluraspadnuta i napola potonula, a u optužnici koju je pripremilo Državno tužilaštvo u Bandirmi nalazi se i vještački nalaz u kojem se navodi da je brod "Sivi vuk", punom brzinom, prednjim dijelom i direktno udario u teretni brod "Arel-7".

U izvještaju se navodi da je na Jukaju veći dio krivice, dok je kapetan teretnog broda, Džemal Tokatlıoglu (61) "djelimično kriv". Dodaje se da se u pomorskoj literaturi nikada ranije nije zabilježio ovakav sudar na otvorenom moru.

Lüks Yatıyla Denizde Kaybolan İş İnsanının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ünlü iş insanı Halit Yukay, Yalova’dan tek başına yola çıktığı lüks yatı Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Yukay'dan henüz haber alınamadı. Öte yandan Yukay'ın…https://t.co/ahfficxf1spic.twitter.com/56jUkm7FYl — Sosyal Medya (@Sosyal_Alem_)August 6, 2025

Podsjetimo, Jukaj je 4. avgusta isplovio iz Jalove ka Bozdžadi brodom "Sivi vuk" i krenuo je ka Mikonosu. Nakon što je njegova jahta pronađena polupotonula i razbijena, potraga je nastavljena sve dok njegovo beživotno tijelo nije pronađeno 19. dana potrage - na dubini od 68 metara.

Za izvlačenje tijela 26. avgusta u područje je stigao jedan od dva spasilačka i tegljačka broda Turske ratne mornarice, ali je zbog loših vremenskih uslova tri dana bio spriječen da baci sidro.

Kada se vjetar smirio i brod stabilizovao, 29. avgusta počela je operacija. Tijelo, koje su prvi put 23. avgusta snimili policijski ronioci, a zatim i dva puta bespilotni podvodni roboti turske ratne mornarice, preliminarno je identifikovano po satu na lijevoj ruci.

Na podvodnim snimcima primijećen je "sat sa plavim kaišem", pa je utvrđivanje identiteta izvršeno poređenjem sa snimcima sigurnosnih kamera na kojima se vidi Jukaj prilikom isplovljavanja iz luke u Jalovi. Jukajevo tijelo izvučeno je posle mjesec dana iz mora.

U optužnici koju je pripremilo Državno tužilaštvo u Bandirmi, za kapetana broda Tokatlıoglua zatražena je kazna od tri do devet godina zatvora zbog krivičnog djela "izazivanje smrti iz nehata", dok je za predstavnika kompanije i osam članova posade zatražena kazna od jedne do tri godine zatvora, jer nisu ukazali "obaveznu pomoć i javili za problem, što je rezultiralo smrću".

Fizički kontakt potvrđen tehničkim nalazima

U izvještaju vještaka koji se nalazi u 14-straničnoj optužnici sa iskazima desetorice optuženih, navodi se da je fizički kontakt između dva plovila nesumnjivo potvrđen. To je utvrđeno tragovima trenja na trupu teretnog broda, ostacima boje, rezultatima analize boje i strukturnim stanjem olupine.

Ni Juka, ni kapetan, nisu primijetili opasnost od sudara

U izvještaju se navodi da ni Jukaj ni kapetan teretnog broda Tokatlioglu nisu primijetili opasnost od sudara sve do trenutka kada se nesreća već dogodila, i da se sve zbilo iznenada.

Istaknuto je i da je jahta velikom brzinom i direktno udarila u trgovački brod, te da se ovakav tip nesreće u otvorenom moru praktično nikada ne viđa.

Prema analizi ranijih morskih nesreća, slični sudari se gotovo isključivo dešavaju u uskim prolazima gdje postoje manevrova ograničenja.

Međutim, u ovom slučaju sudar se dogodio na otvorenom moru, po dobrom vremenu, uz odličnu vidljivost i bez ikakvih ograničenja u manevrisanju. U izvještaju se posebno ističe da je Jukaj tokom nesreće razgovarao telefonom sa prijateljem.

