Nepoznati muškarac je zapalio djevojku u vozu, ona je vrišteći uspjela da izađe iz vagona metroa u Čikagu, a potom se srušila bez svijesti, za napadačem se traga

Izvor: Youtube/ ABC 7 Chicago

Djevojka (26) koju je čovjek zapalio u vozu u kritičnom je stanju, a napadač je uspio da pobjegne i za njim se traga, saopštila je čikaška policija.

Djevojka se vozila u vozu "L" u Čikagu, kada je iz za sada neutvrđenog razloga došlo do svađe sa nepoznatim muškarcem.

Rasprava je prerasla u fizički obračun, a muškarac je tada ženu polio zapaljivom tečnošću i zapalio je.

Kada se voz zaustavio on je pobjegao. Nesrećna djevojka je vrišteći uspjela da izađe iz vagona metroa, a potom se srušila bez svijesti, saopštila je policija.

Djevojka je zadobila teške opekotine po cijelom tijelu i prevezena je u bolnicu u kritičnom stanju, navodi se u saopštenju policije.

Prema pisanju NBC Chicago, putnici su vidjeli kako bolničari ubacuju djevojku sa teškim opekotinama u vozilo hitne pomoći, a jedan svjedok je rekao da se djevojka bila u "jako lošem stanju".





"Upravo sam vidio ženu kako leži na zemlji i pokušavaju da je ožive, imala je jezive bolove", rekao je svjedok za NBC Chicago.

