Spriječen atentat na Sergeja Šojgua u Moskvi.

Izvor: Profimedia

Ruska Federalna služba Bezbjednosti (FSB) saopštila je danas da je prije nekoliko dana spriječen atentat na bivšeg ministra odbrane i jednog od glavnih savjetnika predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, Sergeja Šojgua, prenosi "PRM.UA". Spriječena je eksplozija na Trojekurovskom groblju u Moskvi.

"Federalna služba bezbjednosti spriječila je teroristički čin koji su planirale specijalne službe Ukrajine protiv jednog od najviših zvaničnika ruske države kada je posetio grobno mjesto bliskih rođaka na Trojekurovskom groblju. Prema podacima FSB-a, ukrajinski režim, djelujući pod vođstvom zapadnih specijalnih službi, priprema slične zločine u drugim ruskim regijama. Prema podacima FSB-a, ukrajinski režim, djelujući pod vođstvom zapadnih specijalnih službi, priprema slične zločine u drugim ruskim regijama", navodi se u saopštenju FSB-a.

Kako je naveo FSB, Ukrajinska služba bezbjednosti (SBU) je navodno regrutovala ilegalnog migranta iz Centralne Azije i dva ruska državljanina koja su osuđena i koji su zavisnici o narkotike. Uhapšene su ukupno tri osobe.

Zaplenjeni su uređaji za komunikaciju od osumnjičenih. Tu se navodno nalazi prepiska sa oficiom ukrajinskih službi putem aplikacija "Vocap" i "Signal".

Takođe, otkrivena je nadzorna kamera u vezi sa cvijećem koja je bila opremljena daljinskim upravljačem. Ona je trebalo da bude iskorišćena u napadu.