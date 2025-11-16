Protesti su uslijedili nakon talasa nasilja u zemlji, uključujući i nedavni atentat na gradonačelnika Uruapana, Karlosa Alberta Manza Rodrigesa, koji je ubijen tokom obilježavanja Dana mrtvih.

Hiljade mladih ljudi izašlo je na ulice širom Meksika protestujući protiv kriminala, korupcije i sve dublje nesigurnosti u zemlji. Demonstracije, koje predvodi pokret „Generacija Z“, ubrzo su prerasle u žestoke sukobe s policijom, a među metama našla se i Nacionalna palata, službena rezidencija predsjednice Klaudije Šejnbaum.

Prema podacima vlasti, povrijeđeno je najmanje 120 osoba, od čega je čak 100 policajaca, dok je 40 učesnika protesta hospitalizovano. Privedeno je 20 demonstranata. Iako su okupljanja počela mirno, napetosti su eskalirale kada je manja grupa demonstranata srušila zaštitne barijere oko Nacionalne palate, nakon čega je policija upotrijebila suzavac. Svjedoci navode da su letjeli metalni predmeti i drvene palice.



Protesti su uslijedili nakon talasa nasilja u zemlji, uključujući i nedavni atentat na gradonačelnika Uruapana, Karlosa Alberta Manza Rodrigesa, koji je ubijen tokom obilježavanja Dana mrtvih. Njegove pristalice, prisutne na protestima, nosile su prepoznatljive slamene šešire – simbol njegovog političkog pokreta – uzvikujući: „Karlos nije umro, vlada ga je ubila!“

Pokret „Generation Z Mexico“ u svom manifestu navodi da predstavlja mlade koji su umorni od korupcije, zloupotrebe vlasti i svakodnevnog nasilja. Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, osudila je nasilje, poručivši da „radikalne grupe“ narušavaju mir i prava drugih građana.



Demonstracije su održane i u drugim dijelovima zemlje, posebno u državi Mičoakan, gdje je Manzo ubijen. Vlada tvrdi da su proteste podstakli politički protivnici s desnice i botovi na društvenim mrežama, dok analitičari upozoravaju da se radi o još jednom u nizu globalnih pobuna mladih iz generacije Z, nakon nedavnih nemira na Madagaskaru i u Nepalu.

„Generacija Z“ obuhvata mlade rođene između 1997. i 2012. godine – danas stare između 13 i 28 godina – a u mnogim zemljama postaju sve glasniji politički akteri spremni da se otvoreno suprotstave institucijama koje smatraju neefikasnim i korumpiranim.



