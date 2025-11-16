Političar iz Sardinije Emanuele Kani doživeo je nesreću u Rimu, kada se pred svima sapleo i glavom razbio vitražno staklo neprocenjive vrijednosti.

Političar Emanuele Kani iz Sardinije doživeo je nesreću dok je na prijemu u Ministarstvu preduzeća i "Made in Italy" u Rimu, pao silazeći niz stepenice i glavom razbio staklo, tačnije vitražno staklo neprocenjive vrednosti pod nazivom "Labour Charter" umjetnika futuriste Maria Sironija.

Srećom, Kani nije povređen, ali je izrazio "duboko žaljenje zbog nastale štete". Vitraž je bio neprocenjivo umjetničko djelo postavljeno 1932. godine, prikazivalo je figure u raznim zanatima i umetnostima, i dio je istorijskog kulturnog nasleđa perioda Fascističkog režima.

Kako se vidi na snimku. Kani je pokušao da se zadrži, ali je izgubio ravnotežu i cijlom težinom tijela pao na prozor i tom prilikom ga razbija.