Izvor: YouTube/Printscreen/CNN Chile

Snimak čileanskog predsjednika Gabrijela Borića, na kojem se vidi kako prije skretanja udesno napravi kratku rotaciju oko svoje ose, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti i medija u Latinskoj Americi.

Ovaj njegov pokret, koji je snimljen u više navrata, nije politička poruka niti neobična navika, reč je o manifestaciji opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OCD), s kojim se Borić bori od detinjstva.

Borić je o svom stanju govorio potpuno otvoreno još 2018. godine, ističući da mu je OCD dijagnostikovan kada je imao samo 12 godina. Poremećaj se, kako je tada objasnio, kod njega izražava kroz niz ritualiziranih radnji koje je primoran ponavljati, a jedan od njih je izbegavanje direktnog skretanja udesno.

Iako takvi pokreti ponekad izazovu iznenađenje ili nerazumijevanje, Borić naglašava da upravo transparentnost o mentalnom zdravlju može smanjiti stigmu koja i dalje prati ove teme, posebno kod političkih lidera.

U intervjuu za magazin Time, čileanski predsjednik govorio je o predrasudama s kojima se suočavaju osobe s mentalnim poteškoćama, posebno na javnim funkcijama.

"Mislim da postoji stigmatizacija mentalnog zdravlja, gdje se sve povezuje sa slabosti. Niko neće kritikovati predsjednika što je dijabetičar, ali ako ima OCD, to je problem. Te mitove moramo razbiti. Velika većina mentalnih oboljenja danas se može uspješno liječiti, i zato ih moramo destigmatizovati", rekao je Borić.

Otkrio je i da je ranije bio hospitalizovan zbog težih simptoma OCD-a, a nakon što je to javno ispričao, brojni građani su mu se javili zahvaljujući mu na iskrenosti.

"Mnogo ljudi mi je pisalo, olakšano, govoreći: ‘Hvala, osjećali smo se ućutkano.’"

Uprkos dijagnozi, Borić je postao jedan od najmlađih predsjednika u istoriji Čilea, nakon što je ranije služio kao studentski lider i član parlamenta. Njegov primjer, smatraju stručnjaci, može imati važnu ulogu u normalizaciji razgovora o mentalnom zdravlju i u politici i u društvu.