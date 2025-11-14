Ovo više nije sankcija već mjera trgovinske politike, naveo je Orban govoreći o odluci EU.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađarska namjerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je za mađarsku državnu radio-stanicu rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rešenje koje je suprotno evropskim vrijednostima.

Orban je ocijenio da je Brisel odabrao takvo rešenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".

Zemlje EU prošlog mjeseca složile su se da postepeno obustave preostali uvoz gasa iz Rusije do kraja 2027. godine. Sve zemlje osim Mađarske i Slovačke podržale su najnoviji potez, prema riječima diplomata.

"Obraćamo se Evropskom sudu pravde. Ovo više nije sankcija već mjera trgovinske politike", nastavio je govoreći o odluci EU.

Nacionalistički premijer je dodao da takođe "traži druga, nelegalna" sredstva da odvrati Brisel, ali je rekao da za sada neće davati detalje, navodi AFP.

(Blic/MONDO)