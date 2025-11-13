Dvoje djece iz Njemačke preminulo je u Istanbulu usled trovanja hranom, dok su roditelji i dalje u intenzivnoj njezi, pokrenuta istraga o uzroku incidenta.

Izvor: youtube/screenshot/ TheMitchHD

Dvoje djece koja su bila na odmoru u Istanbulu zajedno sa roditeljima preminuli su usled trovanja hranom. Roditelji djece nalaze se na intezivnoj njezi u bolnici.

Uprkos svim uloženim naporima, djeca uzrasta šest i tri godine nisu mogla da budu spasena. Roditelji su i dalje u jedinici intenzivne njege, izjavio je pokrajinski direktor istanbulskog ogranka turskog Ministarstva zdravlja.

Doktor Abdulah Emre Gjuner je rekao da je pokrenuta istraga od strane zdravstvene direkcije.

Prema privatnoj televiziji NTV, koja se poziva na policijsku istragu, porodica je porijeklom iz Njemačke i bila je na odmoru u Turskoj.

Lokalni mediji navode da je trovanje hranom najvjerovatnije poteklo od dagnji kupljenih od uličnog prodavca i punjenih krompira - popularnog jela sa ulice, koje su pojeli u utorak u turističkoj oblasti Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

Inače, ovaj dio Istanbula je veoma popularan i poznat po takozvanoj uličnoj hrani.

(Blic/MONDO)