Dijete upalo u okno lifta.

Izvor: X/printscreen/@RT_com

Sigurnosne kamere u jednoj stambenoj zgradi u Voronježu u Ruskoj Federaciji zabijležile su jeziv trenutak kada je dijete (2) upalo u okno lifta dok je sa roditeljima čekalo lift, piše "Dejli Mejl". Dijete se naslonilo na vrata lifta, a vrata su se odjednom otvorila i dijete upada u okno.

Na svu sreću, otac djeteta je bio odmah iza djeteta i skočio je da uhvati dijete. Ležao je na podu i uspio je da izvuče dijete koje na svu sreću nije palo na šiljke.

Njegova supruga je upalila svijetlo da bolje vide šta se dešava i gdje se dijete tačno nalazi. Na kraju se sve dobro završilo, a ubrzo su se pojavile i komšije koje su čule vrisak majke kada je dijete palo u okno.

"Odjurili smo u bolnicu i hvala Bogu da je naše dijete dobro. Prošao je samo sa nekoliko modrica na glavi i leđima, ali je i dalje uplašen.

Ali situacija je zastrašujuća. Odmah sam skočio za njim.

Imali smo sreće što su komšije čule buku, izašle i zaustavile lift kako ne bi išao dalje. Moj sin je čudom spasen — bezbjedno je pao i nije sletio na armaturu koja je ležala na dnu", ispričao je otac dječaka.

Pogledajte fotografije pada djeteta u okno lifta

Na kraju je dodao da je dijete sada dobro i da se nalazi kod kuće. Pokrenuta je krivična istraga.

Pogledajte snimak, upozoravamo da je UZNEMIRUJUĆI