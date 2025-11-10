U toku je potjera u Kaliforniji.
U toku je policijska potjera u južnoj Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama zbog krađe sivog kombija marke "Tojota", piše "Fox 5 Atlanta". Policija je pokušala da zaustavi vozilo u okrugu Ventura County, a potom je kombi krenuo južnim smjerom auto-putem Interstate 405 kroz oblast zapadnog Los Anđelesa.
Policija je na putu postavila dve trake sa šiljcima, ali je vozač to uspio da izbjegne. Potjera i dalje traje prema poslednjim informacijama.
#BREAKING| NEWS ⚠️— Todd Paron (@tparon)November 10, 2025
California Highway Patrol along LAPD helicopter and Orange County are in pursuit of a gray minivan they have tried stop sticks she has been speeding up to over 90 mph and recklessly driving The pursuit has been going on over 90 minutes..
Reports that they…pic.twitter.com/CO8aimJ6s3