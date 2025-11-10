U toku je potjera u Kaliforniji.

Izvor: x/printscreen/@tparon

U toku je policijska potjera u južnoj Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama zbog krađe sivog kombija marke "Tojota", piše "Fox 5 Atlanta". Policija je pokušala da zaustavi vozilo u okrugu Ventura County, a potom je kombi krenuo južnim smjerom auto-putem Interstate 405 kroz oblast zapadnog Los Anđelesa.

Policija je na putu postavila dve trake sa šiljcima, ali je vozač to uspio da izbjegne. Potjera i dalje traje prema poslednjim informacijama.