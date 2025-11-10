Najmanje osam osoba poginulo je u eksploziji automobila blizu Crvene tvrđave u Nju Delhiju, dok je najmanje 11 povrijeđeno, saopštila je gradska policija.

Izvor: X/printscreen/@IranObserver0

Najmanje osam osoba poginulo je u eksploziji u blizini znamijenite Crvene tvrđave u gusto naseljenoj četvrti indijske prijestonice Nju Delhija, saopštila je gradska policija. Lokalni mediji objavili su snimke plamena i dima koji su izbijali iz više vozila u ulici nedaleko od stanice metroa u starom dijelu Nju Delhija.

A powerful explosion near the Red Fort in New Delhi has killed several people



The cause is unknown, but could lead to renewed military conflict between Pakistan and Indiapic.twitter.com/JacrUcygJT — Iran Observer (@IranObserver0)November 10, 2025

Eksplodirao je automobil blizu Crvene tvrđave, a uzrok se istražuje, rekao je portparol gradske policije Sanžaj Tjagi. Lokalni televizijski kanali izvijestili su da je najmanje 11 osoba povrijeđeno. Vatrogasci i policija brzo su stigli na mjesto događaja, prenio je kanal NDTV.

Back to back car blasts reported near the Red Fort in New Delhi.pic.twitter.com/tPab5wxL5R — War & Gore (@Goreunit)November 10, 2025

Zapalilo se najmanje devet vozila, rekao je zamjenik načelnika vatrogasne službe u Delhiju, dodajući da su vatrogasne ekipe ubrzo ugasile požar. Crvena tvrđava, poznata u Indiji kao Lal Kila, tvrđava je iz 17. veka iz mogulskog perioda koju turisti posjećuju tokom cijele godine.